Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 24 Августа 2020 17:12
Карина Манукян

Активисты: Охранная организация Lydian Armenia может быть лишена лицензии

Активисты: Охранная организация Lydian Armenia может быть лишена лицензии

АрмИнфо. Охранная организация Lydian Armenia - ООО <Специальная служба безопасности> - может быть лишена лицензии. Об этом говорится в заявлении Армянского экологического фронта.

Зеленые активисты сообщают, что, согласно официальным данным (ответ Полиции РА на запрос депутата Софии Овсепян), <Специальная служба безопасности>, исходя из выданной ей лицензии, не имеет разрешения на хранение и использование гражданского оружия и патронов. Между тем в первые дни своей охранной деятельности на Амулсаре, сотрудники данной организации открыто носили оружие, что местные жители и активисты охарактеризовали как провокацию и акт устрашения. <В ответ на запрос Армянского экологического фронта, Полиция сообщила, что в связи с допущением возможных нарушений со стороны ООО <Специальная служба безопасности>, в Полиции было заведено административное производство. Полученные результаты были представлены на обсуждение комиссии по лицензированию, действующей в Полиции, с предложением приостановить деятельность лицензии компании. Заключение, вынесенное по итогам заседания комиссии по лицензированию, будет размещено на официальном сайте www.azdarar.am>, - сообщают активисты.

Армянский экологический фронт напоминает, что <Специальная служба безопасности> приступила к своей работе на Амулсаре с 30 июня текущего года, после чего со стороны ее сотрудников имел место ряд провокационных действий. В частности, они демонтировали вагоны-домики активистов в подходах к Амулсару, установив на их месте свои, что вылилось в столкновения с местными жителями. Четверо сотрудников охранной организации были задержаны по подозрению в хулиганстве. В итоге, по решению общины, их вагоны-домики также были демонтированы, поскольку находились на территории вне юрисдикции Lydian Armenia.

20 августа перед зданием Правительства РА прошла акция протеста зеленых активистов и жителей Джермука с требованием отозвать проект ОВОСа (оценки воздействия на окружающую среду) по Амулсарскому месторождению. Протестующие указывали также на то, что 19 августа охранная организация Lydian Armenia применила силу против припарковавших свои машины близ Амулсара активистов.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Армения и Россия обсудили возможности реализации новых оружейных контрактовАрмения и Россия обсудили возможности реализации новых оружейных контрактов
"Крылья Татева" запускает спецпредложение для школьников
В Грузии произошел очередной конфликт между армянами и азербайджанцами на бытовой почвеВ Грузии произошел очередной конфликт между армянами и азербайджанцами на бытовой почве
В Москве откроется первая персональная выставка известного художника Егише ТатевосянаВ Москве откроется первая персональная выставка известного художника Егише Татевосяна
В Армении выявлено 111 новых случаев коронавирусаВ Армении выявлено 111 новых случаев коронавируса
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Поиск по дням

2013 , 2014