Понедельник, 24 Августа 2020 17:12

АрмИнфо. Охранная организация Lydian Armenia - ООО <Специальная служба безопасности> - может быть лишена лицензии. Об этом говорится в заявлении Армянского экологического фронта.

Зеленые активисты сообщают, что, согласно официальным данным (ответ Полиции РА на запрос депутата Софии Овсепян), <Специальная служба безопасности>, исходя из выданной ей лицензии, не имеет разрешения на хранение и использование гражданского оружия и патронов. Между тем в первые дни своей охранной деятельности на Амулсаре, сотрудники данной организации открыто носили оружие, что местные жители и активисты охарактеризовали как провокацию и акт устрашения. <В ответ на запрос Армянского экологического фронта, Полиция сообщила, что в связи с допущением возможных нарушений со стороны ООО <Специальная служба безопасности>, в Полиции было заведено административное производство. Полученные результаты были представлены на обсуждение комиссии по лицензированию, действующей в Полиции, с предложением приостановить деятельность лицензии компании. Заключение, вынесенное по итогам заседания комиссии по лицензированию, будет размещено на официальном сайте www.azdarar.am>, - сообщают активисты.

Армянский экологический фронт напоминает, что <Специальная служба безопасности> приступила к своей работе на Амулсаре с 30 июня текущего года, после чего со стороны ее сотрудников имел место ряд провокационных действий. В частности, они демонтировали вагоны-домики активистов в подходах к Амулсару, установив на их месте свои, что вылилось в столкновения с местными жителями. Четверо сотрудников охранной организации были задержаны по подозрению в хулиганстве. В итоге, по решению общины, их вагоны-домики также были демонтированы, поскольку находились на территории вне юрисдикции Lydian Armenia.

20 августа перед зданием Правительства РА прошла акция протеста зеленых активистов и жителей Джермука с требованием отозвать проект ОВОСа (оценки воздействия на окружающую среду) по Амулсарскому месторождению. Протестующие указывали также на то, что 19 августа охранная организация Lydian Armenia применила силу против припарковавших свои машины близ Амулсара активистов.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения.