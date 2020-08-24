В послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится: "Уважаемый господин Зеленский! Сердечно поздравляю вас с национальным праздником Украины - Днем Независимости. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обогатить повестку армяно-украинских двусторонних отношений, придать новый импульс дружественным отношениям, основанным на принципах взаимного уважения и доверия. Желаю Вам, уважаемый господин Зеленский, здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Украины - мира и благополучия".

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