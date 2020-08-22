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 Суббота, 22 Августа 2020 14:26
Александр Аванесов

Движение поездов на перегоне Нурнус-Чаренцаван было приостановлено почти на 3 часа из-за ДТП

Движение поездов на перегоне Нурнус-Чаренцаван было приостановлено почти на 3 часа из-за ДТП

АрмИнфо. Несмотря на постоянно предпринимаемые Южно-Кавказской железной дорогой меры по обеспечению безопасности движения поездов, железнодорожникам все чаще приходится сталкиваться с игнорированием правил движения на переездах со стороны водителей.

Подобные действия становятся причиной серьезных ДТП, которые представляют реальную угрозу как для безопасности поездов, сохранности грузов, так и для жизни и здоровья пассажиров и участников движения, сообщила пресс-служба компании.

Очередным примером безответственного поведения стало ДТП, произошедшее в 9:00 22- го августа на неохраняемом переезде перегона Чаренцаван-Нурнус. Порожний грузовой автомобиль, приписанный к располагающемуся поблизости карьеру, столкнулся с локомотивом грузового поезда, следовавшего на погрузку. Автомобиль отбросило от путей, и он врезался в здание, также принадлежащее ЗАО <ЮКЖД>. Водитель скрылся с места происшествия. Грузовой автомобиль получил существенные повреждения, у локомотива поезда повреждены токоприемник и изолятор. В настоящее время устанавливается причиненный железной дороге ущерб. На место незамедлительно были вызваны специалисты аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов, ремонтные бригады, представители Дорожной полиции. Также на место происшествия был направлен запасной локомотив. Движение было приостановлено на 2 часа 42 минуты.

Южно-Кавказская железная дорога неоднократно обращалась к собственнику карьера, призывая водителей предприятия соблюдать правила движения на переезде, поскольку его пересекают только автомобили данной компании.   Железная дорога в очередной раз призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов, продолжать движение только убедившись в том, что переезд свободен и состав не приближается. Ведь поезд в случае потенциальной опасности не может остановиться мгновенно, как по мановению волшебной палочки: тормозной путь железнодорожного состава составляет от 500 метров до 1 километра.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

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