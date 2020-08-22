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 Суббота, 22 Августа 2020 12:58
Александр Аванесов

По факту жестокого избиения детей в общине Хаштарак губернатор Тавуша созвал срочное совещание

По факту жестокого избиения детей в общине Хаштарак губернатор Тавуша созвал срочное совещание

АрмИнфо. Губернатор Тавушской области  Айк Чобанян созвал совещание   с участием представителей организаций, занимающихся правами детей. Об этом сообщается на страничке  областной администрации  в  Facebook.

Согласно источнику, в ходе совещания обсуждался инцидент с избиением детей в общине Хаштарак. "Этот случай, который всех нас

шокировал, показывает, что у нас есть проблемы в этой сфере, это также  результат бездействия системы защиты детей. Наряду с решением семейного вопроса необходимо провести исследование  и немедленно решить все подобные проблемы", - сказал губернатор.

По его указанию, назначено служебное расследование, даны поручения, на выполнение которых отведена одна  неделя.

Напомним, 18 августа в отделение полиции Иджевана поступило сообщение из местного медицинского центра о том, что к ним доставлен ребенок 2014 г.р. с различными травмами.  Выехавшая на место группа выяснила, что 57-летний мужчина палкой избил двух внуков (2016 и 2014 г.р.). А 20 августа из медицинского центра поступило сообщение о том, что к ним доставлены еще 5 детей с острым отравлением.  Выяснилось, что все дети проживают в одном доме и периодически подвергаются побоям. Накануне  Следственный комитет Армении сообщил, что детей жестоко избивал не только 57-летний дед, но и его 28-летняя дочь. Она руками и ногами, а также различными предметами постоянно избивала пятерых своих детей и племянников - детей брата, которые проживали все вместе в одном доме.  "Возбуждено новое уголовное дело по статье 119 УК Армении (Причинение сильной физической боли или сильных душевных страданий).  Принято решение объединить эти два уголовных дела", - говорилось  в сообщении СК.

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