Суббота, 22 Августа 2020 12:58

АрмИнфо. Губернатор Тавушской области Айк Чобанян созвал совещание с участием представителей организаций, занимающихся правами детей. Об этом сообщается на страничке областной администрации в Facebook.

Согласно источнику, в ходе совещания обсуждался инцидент с избиением детей в общине Хаштарак. "Этот случай, который всех нас

шокировал, показывает, что у нас есть проблемы в этой сфере, это также результат бездействия системы защиты детей. Наряду с решением семейного вопроса необходимо провести исследование и немедленно решить все подобные проблемы", - сказал губернатор.

По его указанию, назначено служебное расследование, даны поручения, на выполнение которых отведена одна неделя.

Напомним, 18 августа в отделение полиции Иджевана поступило сообщение из местного медицинского центра о том, что к ним доставлен ребенок 2014 г.р. с различными травмами. Выехавшая на место группа выяснила, что 57-летний мужчина палкой избил двух внуков (2016 и 2014 г.р.). А 20 августа из медицинского центра поступило сообщение о том, что к ним доставлены еще 5 детей с острым отравлением. Выяснилось, что все дети проживают в одном доме и периодически подвергаются побоям. Накануне Следственный комитет Армении сообщил, что детей жестоко избивал не только 57-летний дед, но и его 28-летняя дочь. Она руками и ногами, а также различными предметами постоянно избивала пятерых своих детей и племянников - детей брата, которые проживали все вместе в одном доме. "Возбуждено новое уголовное дело по статье 119 УК Армении (Причинение сильной физической боли или сильных душевных страданий). Принято решение объединить эти два уголовных дела", - говорилось в сообщении СК.