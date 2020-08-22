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 Суббота, 22 Августа 2020 12:57
Александр Аванесов

При содействии президента Армении в церкви Св. Месропа Маштоца отреставрирована фреска

При содействии президента Армении в церкви Св. Месропа Маштоца отреставрирована фреска

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян посетили церковь Святого Месропа Маштоца в Ошакане.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата президента РА, при поддержке Армена  Саркисяна была восстановлена роспись церкви "Слава армянской письменности и грамоте". В прошлом году Арагацотнская епархия Армянской Апостольской церкви обратилась к президенту республики с просьбой помочь в реставрации фрески.

Фреска с объемной композицией, считающаяся одним из лучших произведений армянского монументального искусства ХХ века, в 1964-1966 годах была написана художниками Оганесом  Минасяном и Генриком Мамяном. С годами из-за влаги она была повреждена, на некоторых участках красочный слой  потемнел. Руководитель исследовательского центра реставрации фресок Аржаник Оганесян, проводивший реставрационные работы, представил отреставрированные работы, отметив, что фреска "Слава армянской письменности"  является одним из лучших образцов армянских фресок 20 века.

Предстоятель Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Мкртич Прошян поблагодарил президента за его приверженность сохранению этой жемчужины искусства и завершению работы.  Наследники авторов росписи Мартин Минасян и Лусине  Мамян отметили, что с большим энтузиазмом следили  за работой.

Выражая признательность Армену Саркисяну, специалистам Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви,  Мартин Минасян отметил, что группа преданных специалистов во главе с  Аржаником Оганесяном проделала замечательную работу.  "Наши родители с энтузиазмом и любовью создали эту работу. Для нас очень важно, что фреска   восстановлена. Мы благодарны за эту большую работу. Думаю, что все, для кого важна  армянская культура, будут благодарны за  сохранение фрески", - сказала дочь Генрика Мамяна  -  Лусине.

Церковь Месропа Маштоца в Ошакане была построена в 19 веке на могиле Месропа Маштоца. Настенная роспись <Слава армянской письменности и грамоте> соответствует традициям армянской миниатюрной живописи, средневековой скульптуры и фресковой живописи.

Фреска на западной стене изображает Месропа Маштоца, держащего только что созданный алфавит.  Фреска разделена на две части арочным окном.  На стекле оконного проема написан армянский алфавит. В рамках реставрационных работ была установлена система освещения, обеспечивающая полную видимость фрески. Произведена реставрация изображения "Богоматери с младенцем" (работа Ованеса Минасяна).

<Это так красиво, что даже на обычную воскресную литургию приедешь из Еревана и попадешь сюда. Литургия здесь имела особое, загадочное значение. Поздравляю всех нас: Есть сразу несколько вещей: слово и дух Бога, наша культура, наша литература, искусство переводчиков, искусство живописи. Это очень уникальное место. Может быть, это станет для нас примером для начала реставрации фресок в Армении, потому что такого качества, таких  цветов, этой насыщенности вы больше нигде не увидите. Спасибо вам всем ", - сказал  президент республики. 

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