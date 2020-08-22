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 Суббота, 22 Августа 2020 12:56
Александр Аванесов

Комитет гражданской авиации Армении представил список ближайших чартерных рейсов

Комитет гражданской авиации Армении представил список ближайших чартерных рейсов

АрмИнфо.  Комитет гражданской авиации  РА опубликовал  список ближайших чартерных рейсов из Армении и обратно.

Так, согласно источнику, до 25 августа каждый день будет осуществляться рейс Минск- Ереван-Минск (прилет в 02:45, вылет в 03:35).

22 августа состоится рейс Ереван-Москва-Ереван авиакомпании Armenia (вылет в 10:00, прилет в 16:00).

22 августа - рейс Ереван-Минводы-Ереван авиакомпании Armenia (вылет в 18:30, прилет в 21:30).

22, 25 и 29 августа состоится рейс Бейрут-Ереван-Бейрут компании Middle East (прилет в 16:45, вылет 17:45).

22 и 26 августа - Москва-Ереван компании Red Wings (прилет в 20:30).

23 и 30 августа - Москва-Ереван-Москва компании Nord Star (прилет в 14:50, вылет в 16:10).

23,24 и 26 августа - Дубай-Ереван-Дубай компании Fly Dubai (прилет в 11:10, вылет в 12:10).

24,25, 31 августа - Москва-Ереван-Москва компании Nord Star (прилет 14:50, вылет 16:10).

24 августа - Киев-Ереван-Киев авиакомпании UIA (прилет 23:50, вылет 25-августа в 05:10).

24 августа - Ереван-Калуга-Ереван авиакомпании Armenia (вылет в 09:20, прилет в 16:20).

25 августа - Москва-Ереван-Москва - Siberia Airlines (прилет в 16:25м вылет в 17:25).

25 августа - Ереван-Санкт-Петербург авиакомпании Armenia (вылет в 09:00, прилет в 17:00).

25 августа - Ереван-Новосибирск-Ереван авиакомпании Armenia (вылет в 19:00, прилет 26 августа в 05:50).

25 августа - Лос-Анджелес-Ереван-Лос-Анджелес  авиакомпании

Icelandair (прилет в 11:35, вылет 26 августа в 13:10).

25 и 28 августа - Ереван-Тегеран-Ереван компании Armenia Airways.

(вылет в 09:00, прилет в 13:00).

27 августа - Москва-Ереван-Москва, Nord Star (прилет в 15:50, вылет в 17:10).

28 августа - Киев-Ереван-Киев, компания SKYUP (прилет в 22:30, вылет 23:25).

28 августа - Москва-Ереван-Москва, Nord Star (прилет в 12:50, вылет в 14:10).

28 августа - Ереван-Сочи-Ереван, авиакомпания Armenia (вылет в 16:00, прилет в 19:30).

28 августа - Париж-Ереван-Париж, Air France (прилет в 17:15, вылет 29 августа в 05:50).

29 августа - Лос-Анджелес-Ереван, Icelandair (прилет в 11:35).

29 августа - Москва-Ереван-Москва, Nord Star (прилет в 17:45, вылет в 19:05).

1 сентября - Ереван-Тегеран-Ереван, Armenia Airways (вылет в 08:30, прилет в 12:30).

4 и 11 сентября - Париж-Ереван-Париж, Air France (приет в в17:15, вылет 5 и 12 сентября в 05:50).

4 сентября - Киев-Ереван-Киев, SKYUP (прилет в 21:40, вылет в 22:40).

По всем вопросам чартерных рейсов нужно обращаться в авиакомпании. Согласно решению правительства лица, не являющиеся гражданами Армении, могут въехать в страну, получив визу в диппредставительстве за рубежом или через систему e-visa.  Приехавшие в Армению лица могут либо пройти 14-дневный карантин, либо сдать тест на коронавирус.

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