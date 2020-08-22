Суббота, 22 Августа 2020 12:56

АрмИнфо. Комитет гражданской авиации РА опубликовал список ближайших чартерных рейсов из Армении и обратно.

Так, согласно источнику, до 25 августа каждый день будет осуществляться рейс Минск- Ереван-Минск (прилет в 02:45, вылет в 03:35).

22 августа состоится рейс Ереван-Москва-Ереван авиакомпании Armenia (вылет в 10:00, прилет в 16:00).

22 августа - рейс Ереван-Минводы-Ереван авиакомпании Armenia (вылет в 18:30, прилет в 21:30).

22, 25 и 29 августа состоится рейс Бейрут-Ереван-Бейрут компании Middle East (прилет в 16:45, вылет 17:45).

22 и 26 августа - Москва-Ереван компании Red Wings (прилет в 20:30).

23 и 30 августа - Москва-Ереван-Москва компании Nord Star (прилет в 14:50, вылет в 16:10).

23,24 и 26 августа - Дубай-Ереван-Дубай компании Fly Dubai (прилет в 11:10, вылет в 12:10).

24,25, 31 августа - Москва-Ереван-Москва компании Nord Star (прилет 14:50, вылет 16:10).

24 августа - Киев-Ереван-Киев авиакомпании UIA (прилет 23:50, вылет 25-августа в 05:10).

24 августа - Ереван-Калуга-Ереван авиакомпании Armenia (вылет в 09:20, прилет в 16:20).

25 августа - Москва-Ереван-Москва - Siberia Airlines (прилет в 16:25м вылет в 17:25).

25 августа - Ереван-Санкт-Петербург авиакомпании Armenia (вылет в 09:00, прилет в 17:00).

25 августа - Ереван-Новосибирск-Ереван авиакомпании Armenia (вылет в 19:00, прилет 26 августа в 05:50).

25 августа - Лос-Анджелес-Ереван-Лос-Анджелес авиакомпании

Icelandair (прилет в 11:35, вылет 26 августа в 13:10).

25 и 28 августа - Ереван-Тегеран-Ереван компании Armenia Airways.

(вылет в 09:00, прилет в 13:00).

27 августа - Москва-Ереван-Москва, Nord Star (прилет в 15:50, вылет в 17:10).

28 августа - Киев-Ереван-Киев, компания SKYUP (прилет в 22:30, вылет 23:25).

28 августа - Москва-Ереван-Москва, Nord Star (прилет в 12:50, вылет в 14:10).

28 августа - Ереван-Сочи-Ереван, авиакомпания Armenia (вылет в 16:00, прилет в 19:30).

28 августа - Париж-Ереван-Париж, Air France (прилет в 17:15, вылет 29 августа в 05:50).

29 августа - Лос-Анджелес-Ереван, Icelandair (прилет в 11:35).

29 августа - Москва-Ереван-Москва, Nord Star (прилет в 17:45, вылет в 19:05).

1 сентября - Ереван-Тегеран-Ереван, Armenia Airways (вылет в 08:30, прилет в 12:30).

4 и 11 сентября - Париж-Ереван-Париж, Air France (приет в в17:15, вылет 5 и 12 сентября в 05:50).

4 сентября - Киев-Ереван-Киев, SKYUP (прилет в 21:40, вылет в 22:40).

По всем вопросам чартерных рейсов нужно обращаться в авиакомпании. Согласно решению правительства лица, не являющиеся гражданами Армении, могут въехать в страну, получив визу в диппредставительстве за рубежом или через систему e-visa. Приехавшие в Армению лица могут либо пройти 14-дневный карантин, либо сдать тест на коронавирус.