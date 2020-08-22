АрмИнфо. Сборная Армения по итогам первых трех туров на онлайн шахматной олимпиаде делит 4-6 места в подгруппе C. Об этом сообщает Федерация шахмат Армении.
Согласно источнику, в первом туре армянские шахматисты обыграли команды Румынии 4-2, во втором неожиданно проиграли болгарам 2,5-3,5,
в третьем разгромили турков со счетом 4,5-1,5 . По итогам проведенных туров в подгруппе лидирует Россия с 6 очками, сборная Армении делит 2-6 места с 4 очками. Сегодня, 22 августа состоятся 4-6 туры. Соперниками сборной Армении будут сборные Хорватии, Алжира и Марокко.