АрмИнфо. За истекшие сутки в Армении выявлено 139 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончались 8 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РА.
Согласно источнику, количество подтвержденных инфицированных граждан приблизилось к отметке в 42616. При этом, выздоровели 42616
человек. Фактическое лечение продолжают получать 5605 пациентов. С начала пандемии проведено 19693 тестирований, от COVID-19 скончались
850 граждан, еще 354 смертей зафиксировано по другим причинам, не связанным с коронавирусом.