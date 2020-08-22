Суббота, 22 Августа 2020 12:53

АрмИнфо. Политика сбалансированного подхода между медицинскими и экономическими потребностями дает конкретные результаты. Об этом 22 августа на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В качестве примера глава армянского правительства привел некоторые статистические данные. Так, согласно его записи, по данным на июль 2020 года в стране насчитывалось 613 тысяч оплачиваемых рабочих мест против 610,3 тысяч месяцем ранее. Для сравнения премьер-министр привел данные за июль 2019 года, когда в стране было зафиксировано 607 тысяч рабочих мест. "Таким образом, политика баланса между здравоохранением и экономическими потребностями дает конкретные результаты", - подчеркнул глава армянского правительства.

Отметим, что в Армении утверждены и применяются 24 программы по нейтрализации экономических последствий COVID-19. Часть этих программ завершена, однако большая их часть находится в стадии реализации.