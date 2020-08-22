Суббота, 22 Августа 2020 12:48

АрмИнфо.Кыргызстан разрешил гражданам Армении въезд в страну. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. Помимо граждан Армении в список внесены и граждане еще 30 государств.

Согласно источнику, это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.

Помимо Армении, в список вошли Россия, Грузия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркмения, Бельгия, Австрия, Великобритания,

Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт и Япония.

В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса Киргизия запретила въезд в страну гражданам иностранных государств, за исключением дипломатов и членов официальных делегаций.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.