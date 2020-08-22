Суббота, 22 Августа 2020 12:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов.

в городе Ереван:

11:00-16:00 жилые дома 12, 14, 16, 18 на переходе Атояна, жилые дома 78/1, 78/2 на улице Азатамартиенра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 26 на пр. Гая в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 8 на улице Галшояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 31 в квартале "Норашен", жилой дом 35 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 20 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 16 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 8, 8а, 9 на 4-ом переулке улицы Ширака, жилые дома 4/2, 6, 8, 10, 10а, 12 на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Манташяна, жилой дом 22а на улице Абовяна, жилой дом 8 на пр. Саят-Нова, жилые дома 2, 2а на улице Таманяна, жилой дом 29 на улице Туманяна, жилой дом 86 на улице Арама, жилой дом 64 на улице Арама, жилой дом 43 на улице Пушкина, жилой дом 36 на улице Саряна, жилой дом 31 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 10 на улице Фрика, жилой дом 1 на улице Спендиарова, жилой дом 31 на улице Демирчяна, жилой дом 13 на улице Агаяна, жилой дом 7 на улице Чаренца, жилой дом 15 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5а на улице Гоголя, жилые дома 3а на улице А.Сероба, 3 на улице Вагаршяна, 11 на улице Акобяна, жилой дом 78/1 на улице Гулакяна, жилые дома 1, 28 на пр. Комитаса, жилой дом 70 на пр. Баграмяна, собственные дома на улицах Аргутяна, Антараин, А.Аветисяна, Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Ара- Гегецика, Исаакяна, Сафаряна, Закаряна; частично улицы Комитаса, Чаренца,

Нар-Доса; частично квартал "Калер", квартал "Болор охер", квартал "Цирананоц" в общине Егвард.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.