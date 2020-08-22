Суббота, 22 Августа 2020 12:42

АрмИнфо.Правительство Республики Арцах, из резервного фонда правительственного бюджета на 2020 г., выделило в качестве финансовой помощи 25 млн драмов армянской общине Ливана, пострадавшей в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба арцахского правительства.

Отмечается, что 9 августа правительство Арцаха специальным рейсом направило армянской общине Ливана гуманитарную помощь. С той же целью по поручению президента республики создана также специальная комиссия, которая координирует осуществляемые в этом направлении работы.

Напомним, что в порту Бейрута мощный взрыв прогремел вечером 4 августа. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. В стране был объявлен четырехдневный траур по погибшим.