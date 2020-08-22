Суббота, 22 Августа 2020 12:41

АрмИнфо.В прокуратуре Араратской области подведены итоги деятельности органов уголовного преследования в борьбе с коррупционными преступлениями в первом полугодии 2020 года, а также инициатив областной прокуратуры в сфере защиты государственных интересов.

Как сообщает Генпрокуратура, в Араратской области за первое полугодие было возбуждено 32 уголовных дела по случаям коррупционного характера. из них 9 касаются видимых коррупционных злоупотреблений в сфере образования, 15 - в сфере местного самоуправления, 2 - в медучреждениях, 1 - в сфере водопользования. Начато уголовное преследование в отношении 18 лиц, 8 из которых были должностными лицами, в том числе 5 - руководителями общин.

Общий ущерб, нанесенный государству и общинам по уголовным делам составил, по предварительным подсчетам, 254.852.602 драмов, из которых 35.624.152 драмов были восстановлены. В рамках функций по защите государственных интересов, в результате непосредственного воздействия областной прокуратуры, было узаконено одно крупное рыбное хозяйство площадью 5 га, в результате чего в общинный бюджет было выплачено около 111 млн драмов.