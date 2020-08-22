Суббота, 22 Августа 2020 12:40

АрмИнфо. Арестован 43-летний мужчина, который нанес ножевые ранения тележурналисту Гарику Арутюняну, его брату и отцу.

Как сообщает Следственынй комитет, 9 августа текущего года около 22:00 во дворе одного из домов на улице Егише Тадевосяна в Ереване 43-летний житель столицы нанес удары ножом по разным частям тел тележурналиста, его отца и брата, умышленно причинив их здоровью тяжкий вред, угрожающий жизни.

По совокупности добытых достаточных доказательств 43-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 112 УК РА (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В качестве меры пресечения в его отношении избран арест. Следствие продолжается.