Суббота, 22 Августа 2020 12:39

АрмИнфо. У павильона №68 "Армения" на территории ВДНХ состоялось торжественное открытие ежегодного многонационального праздника "Абрикос", который стал одним из важных событий в этнокультурном календаре российской столицы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посослтва Ра в РФ, посол Армении Вардан Тоганян, приветствуя присутствующих, отметил, что традиционно проходящий праздник "Абрикос" знакомит жителей российской столицы с армянской культурой и традициями армянского народа, а также несет в себе смысл межнационального согласия и межкультурного взаимодействия.

Посол Армении в РФ поблагодарил также организаторов и городских властей Москвы за проведение праздника.

На мероприятии с приветственными словами выступили также председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, президент Союза армян России Ара Абрамян, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и др.

В рамках праздничной программы музыкальные коллективы из Москвы и других субъектов Российской Федерации расскажут о культуре, искусстве, традициях и современной жизни своих народов. Состоится матч по мини-футболу "Абрикосовый мяч", будут проведены различные мастер-классы, выставка-ярмарка "Восточный базар", турниры по шахматам и нардам, шоу трюков и др.

Праздник "Абрикос" организован "Союзом армян России" при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Правительства Москвы и Федерального агентства по делам национальностей.