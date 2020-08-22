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 Суббота, 22 Августа 2020 12:39
Марианна Мкртчян

Офис уполномоченного по делам диаспоры запускает пилотную программу GovTech Launchpad

Офис уполномоченного по делам диаспоры запускает пилотную программу GovTech Launchpad

АрмИнфо. Офис главного уполномоченного по делам диаспоры РА, Глобальная правовая программа GIZ и Impact Hub Erevan совместно запускают совершенно новую международную пилотную программу GovTech Launchpad.

Согласно сообщению Офиса, поступившему в АрмИнфо, программа уникальна по своему формату и нацелена на создание инновационных решений проблем  сотрудничества стартапов с государственным сектором.

В рамках программы инновационные стартапы должны предлагать технологические решения, которые поддержат армян диаспоры, желающих вернуться в Армению или уже репатриированных граждан. GovTech Launchpad открыт для технологических стартапов, работающих как в Армении, так и в любой точке мира. Команды-участники должны иметь соответствующий опыт в разработке инновационных решений, уверенность в том, что их идеи помогут армянам диаспоры и желание переехать в Армению.  Каждая из 4 выбранных команд получит финансовую поддержку для разработки своего продукта. В программе также будет второй этап.

Помимо призового вознаграждения проект предлагает уникальную экосистему Impact Hub, которая включает индивидуальные профессиональные консультации, наставничество, членство, мероприятия с более чем 250 творческими и инновационными участниками, занятия, контакты с более чем 100 центрами Impact Hub по всему миру, образовательную программу, включая тренинги и курсы по GovTech-индустрии, бизнесу, технологиям и инновациям, а также много других возможностей, которые помогут развивать идеи стартапов и предоставят практические решения для их реализации.  В результате, участники будут иметь возможность создавать новые решения для правительства Армении, а также армян диаспоры и репатриантов, сохранить право интеллектуальной собственности на свою продукцию, получить возможность распространять ее на международном уровне, наладить долгосрочное сотрудничество с Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры.

Для подачи заявки на участие в программе, перейдите по ссылке: https://bit.ly/3kRUpua.  Крайний срок приема заявок 31 августа в 23:59.

24 августа в 19:30 Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, руководитель Офиса главного уполномоченного Сара Анджарголян, генеральный директор Impact Hub Erevan Ани Бабумян и член Попечительского совета Раффи Касарджян в прямом включении презентуют все возможности программы GovTech Launchpad. Обсуждение будет проходить на платформе ZOOM, присоединиться к которой и задать вопросы можно по следующей ссылке: https://bit.ly/3aHCxxr. Презентация программы будет доступна также на официальной странице Facebook Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры по адресу: https://www.facebook.com/DiasporaHighCommissionerOfficeArmenia.

Офис Главного уполномоченного по делам диаспоры является основным органом, ответственным за разработку и реализацию стратегий в отношениях Армения-Диаспора.

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