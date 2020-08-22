Суббота, 22 Августа 2020 12:38

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян продолжает свои встречи с представителями интеллигенции.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян принял режиссера Николая Цатуряна, главного редактора ежедневной газеты <Аравот> Арама Абрамяна, писателя, публициста Ваграма Мартиросяна, основателя и главного редактора медиафорума <Армяне> Араика Манукяна. Участники встречи, в частности, подчеркнули необходимость системных изменений в сфере культуры, посчитали важным идти в ногу со временем. Были затронуты также осуществляемые в сфере образования изменения, отмечена особая роль образования в развитии страны.

Президент в частности заметил, что любая нация и народ должны иметь неизменные критерии, ценности, которые со временем не должны меняться. <Одна из наших основных задач - в момент этой неопределенности четко понять, кто мы и куда идем. В этом случае ситуация будет развиваться в нашу пользу. Мы можем быть успешными, если будем гармоничны с сегодняшним миром>, - подчеркнул Саркисян.