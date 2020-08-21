Пятница, 21 Августа 2020 18:43

АрмИнфо. Контактный центр Банка ВТБ (Армения) отныне будет обслуживать своих клиентов посредством системы CRM Dynamics 365. Новая система, которую Банк запустил в июле 2020г., повысит эффективность процесса обслуживания клиентов, непрерывно анализируя клиентские данные и сохраняя всю историю взаимодействия с клиентом. Это позволит в несколько раз быстрее и качественнее обслуживать обращения клиентов, идентифицируя клиента еще до подключения к сотруднику Контактного центра и обеспечивая индивидуальное обслуживание.

Внедрение новейшей системы CRM Dynamics 365 предоставило также клиентам Банка ВТБ (Армения) возможность получать ответы на свои вопросы посредством автоматической системы IVR (Интерактивное голосовое меню), которая открыла новые возможности самообслуживания клиентов Банка в режиме 24/7.

В частности, клиенты могут, не обращаясь к сотрудникам Контактного центра, не подключаясь к оператору моментально осуществлять следующие операции:

получить информацию о действующих кредитах посредством SMS-сообщений – код кредита, дату и сумму следующего платежа, остаток кредита, просроченную сумму и т.д. Для этого нужно в системе IVR Банка после набора 8787, выбрать 1;

проверить реальный остаток на карточном счете, для чего нужно после набора 8787 выбрать в меню IVR опцию 2, набрать номер карты, банковский код и услышать остаток карты;

получить сумму денежного перевода на карту, оставив в виде голосового сообщения данные о быстром денежном переводе. Для этого нужно в системе IVR Банка после набора 8787, выбрать опцию 3;

После запуска новой системы 30% наших клиентов, ранее звонящих в Контактный центр и получающих очное обслуживания сотрудников Банка, теперь получают интересующую информацию автоматически через IVR.

Кроме того, после каждого звонка, клиенту предоставляется возможность оценить качество обслуживания сотрудника, а также при желании в виде голосового сообщения оставить свое мнение или предложение, что позволит постоянно отслеживать, анализировать и улучшать качество обслуживания своих клиентов и разрабатывать новые продукты и услуги по полученным предложениям клиентов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.