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 Пятница, 21 Августа 2020 17:58

Германия, Франция и Великобритания против попыток США возобновить санкции ООН против Ирана

Германия, Франция и Великобритания против попыток США возобновить санкции ООН против Ирана

АрмИнфо. Великобритания, Франция и Германия заявили, что не могут поддержать шаги США по восстановлению санкций ООН в отношении Ирана, заявив, что эти действия несовместимы с усилиями по поддержанию иранского ядерного соглашения. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление трех стран.

Как отмечается, 20 августа США направили в Совет Безопасности ООН письмо с просьбой инициировать обратной механизм, который позволяет участнику ядерной сделки добиваться повторного введения в отношении Ирана многосторонних санкций, отмененных в 2015 году в соответствии с резолюцией 2231, принятой Советом Безопасности ООН.

"Франция, Германия и Великобритания отмечают, что США перестали быть участником соглашения после их выхода из него 8 мая 2018 года. Поэтому наша позиция по эффективности сообщение США в соответствии с резолюцией 2231 была очень четко выражена главе и всем членам СБ ООН. Поэтому мы не можем поддержать эту акцию, которая несовместима с нашими нынешними усилиями по поддержанию ядерного соглашения", - говорится в заявлении.

"Чтобы сохранить соглашение, мы настоятельно призываем Иран отменить все мероприятия, несовместимые с его ядерными обязательствами, и немедленно вернуться к полному соблюдению соглашения", - отмечается в совместном заявлении трех стран. 

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