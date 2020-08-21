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 Пятница, 21 Августа 2020 16:05
Карина Манукян

Минобразования представило подробности работы школ в условиях COVID- 19

Минобразования представило подробности работы школ в условиях COVID- 19

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА опубликовало руководство по организации деятельности в общеобразовательных учебных заведениях в условиях COVID-19.

В общеобразовательных учебных заведениях учебный процесс на всех уровнях общего образования (начальный, средний и старший) стартует с 15 сентября 2020 года с очным обучением, а первоклассники посетят школу 14 сентября в сопровождении одного человека. В каждой школе будет установлен ответственный за контроль за инфекцией коронавируса, который по должности является директором школы. За соблюдение всех установленных правил ответственны все сотрудники школы. Кроме того, выполнение требований ответственного лица обязательно для сотрудников школы, родителей и учащихся.

Школы будут обеспечивать масками, алкогелями, дезинфицирующими средствами, салфетками с запасом не менее на неделю. В течение дня персонал и учащиеся обеспечиваются необходимыми масками и дезинфицирующими веществами, а также дистанционными термометрами (по крайней мере, по количеству входов в школу). Школы обеспечиваются также термометрами для индивидуального использования по мере необходимости.

В школах запрещается осуществление массовых мероприятий. Временно запрещены услуги продленки, деятельность организуемых школой кружков.

Исключен вход персонала школы в учебное заведение без маски. Кроме того, в течение всего периода пребывания в школе персонал в обязательном порядке должен носить маски. У входа в школу проводится обязательное измерение температуры у сотрудников; если у одного из них наблюдаются симптомы ОРВИ, то его работа немедленно прекращается.

Классы делятся на группы, исходя из возможностей обеспечения социального расстояния в 1.5 метра; класс с более чем 20 учениками делится на 2 группы. При недостаточном количестве классных комнат, уроки могут быть организованы в залах и коридорах, оборудованных с этой целью, а также на открытой территории при благоприятных погодных условиях.

Во время перемен учащиеся не покидают класс. Случаи выхода из классной комнаты регулируются по мере необходимости под контролем учителя. Во время учебного процесса в школе, по возможности, необходимо сохранить социальное расстояние, исключая скопления и тесные контакты.

Запрещается вызывать учащихся к доске, учащиеся отвечают на урок со своих мест. В конце семестра проводится проверка знаний учащихся посредством итоговой полугодовой письменной работы. Оценки учащиеся и родители смогут увидеть в электронном дневнике.

В школах запрещается работа буфетов и столовых. При необходимости, питание учащихся организуется в классе, посредством сухого питания.

Более полробная информация представлена на сайте www.escs.am .

Добавим, что в Армении занятия в школах были временно прекращены в марте, в связи с ситуацией с коронавирусом. Дальнейшее обучение школьников проходило в дистанционном режиме. 

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