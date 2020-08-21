Пятница, 21 Августа 2020 16:03

АрмИнфо. Внешнеполитическое ведомство Арцаха выступило с заявленеим, в связи c непрекращающимися спекуляциями азербайджанской стороны относительно экономической деятельности в НКР, в частности, строительства безопасных дорог, использования водных ресурсов и недр, а также миграционных процессов.

Так, в заявлении, в частности сказано: "Прежде всего важно подчеркнуть, что ведение экономической, как и любой иной созидательной деятельности на всей конституционной территории Республики Арцах, является суверенным правом властей и граждан Арцаха. Претензии Азербайджана на так называемую <незаконную экономическую деятельность Армении> в Арцахе являются не чем иным, как очередным проявлением бегства от реальности азербайджанских властей, которые упорно пытаются не замечать существующую независимую и суверенную Республику Арцах".

В Степанакерте подчеркнули, что за притворной заботой азербайджанских властей о процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта скрывается желание официального Баку изолировать Арцах, препятствовать его экономическому развитию.

"Мы неоднократно заявляли о беспочвенности обвинений в якобы нанесении ущерба экологической ситуации и лишении воды азербайджанского населения, проживающего на приграничных с Арцахом территориях. Ссылка на политически мотивированную резолюцию ПАСЕ 2085 (2016) относительно Сарсангского водохранилища лишь подтверждает необоснованность и вымышленность всех этих инсинуаций азербайджанской стороны. Достаточно лишь упомянуть, что докладчик ПАСЕ отказалась посещать Сарсангское водохранилище и полностью проигнорировала выводы эксперта, специально нанятого секретариатом Совета Европы для изучения вопроса в рамках составления доклада. Более того, власти Республики Арцах неоднократно предлагали азербайджанской стороне взаимовыгодное сотрудничество в сфере совместного использования водных ресурсов. Официальный Баку последовательно отвергал все подобные инициативы арцахской стороны, несмотря на то, что они получили поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В подобных условиях Республика Арцах не может бесконечно ждать, пока азербайджанская сторона созреет для конструктивного диалога. Считаем недопустимым, чтобы процесс мирного урегулирования конфликта либо позиция одной из сторон конфликта использовались в качестве предлога для противодействия экономическому, социальному и культурному развитию Арцаха.

В рамках своих полномочий и в соответствии с положениями программы Президента на 2020-2025 годы власти Республики Арцах и далее будут прилагать усилия, направленные на пропорциональное развитие всех регионов Арцаха, их поствоенную реабилитацию, совершенствование инфраструктуры, строительство жилья с тем, чтобы каждый житель Республики мог в равной степени пользоваться всеми общепризнанными правами и свободами и реализовать свой потенциал.

Республика Арцах является частью единой родины для каждого армянина, вне зависимости от того, где он проживает, и готова оказывать посильное содействие, включая предоставление убежища, соотечественникам, которые оказались в затруднительном положении и нуждаются в помощи>", - подытожили в МИД Арцаха.