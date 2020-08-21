Пятница, 21 Августа 2020 16:00

АрмИнфо. В Казахстане могут продлить сроки регистрации автомобилей с армянскими номерами. На сегодняшний день зарегистрировано 11 тысяч завезенных автомобилей. Крайний срок регистрации - 1 сентября, который может быть продлен, сообщает Sputniknews.kz со ссылкой на председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Серика Тусупова.

<Учитывая, что есть определенные требования по регистрации, в постановлении правительства указан конкретный срок. Регистрация осуществляется до 1 сентября 2020 года. К этому сроку планируется, что будут зарегистрированы все транспортные средства, которые подпадают под условия данной регистрации. Учитывая, что есть обращения граждан, учитывая, что комитетом техрегулирования и метрологии создаются условия для регистрации переоборудованных авто, вопрос продления для переоборудованных автомашин нами прорабатывается>, - сказал Тусупов на брифинге.

Регистрация авто с армянскими номерами началась 1 июня текущего года. На сегодняшний день зарегистрировано порядка 11 тысяч из 14 тысяч транспортных средств, подпадающих под условия регистрации. Ежедневно регистрируется более 400 автомобилей.

Постановление правительства, определяющее конкретный порядок регистрации таких транспортных средств, было принято 20 мая. <Условия регистрации для граждан достаточно лояльные. При регистрации авто из Армении в рамках данного постановления не требуется оплата ряда существенных платежей, сборов за первичную регистрацию, утилизацию, таможенных пошлин>, - сказал Серик Тусупов. Для того, чтобы зарегистрировать автомобиль, необходимо: уплатить регистрационный сбор - менее 12 тысяч тенге; уплатить пошлину за техпаспорт и госномер - также менее 12 тысяч тенге; предоставить документы, удостоверяющие личность; документы на автомобиль с нотариально заверенным переводом; сдать на бессрочное хранение выданные на автомобиль в Армении техпаспорт и госномер.

Регистрация проводится в Центрах обслуживания населения. Для удобства граждан работа данных ЦОНов организована без предварительного бронирования и в выходные дни. Там же, в архивах ЦОНов, хранятся техпаспорта и госномера, присвоенные в Армении. Хранение, по словам зампреда комитета, бессрочное - данные документы и госномера граждане могут получить при первом обращении, по их требованию.

Сроки эксплуатации зарегистрированных в Казахстане транспортных средств никак не ограничиваются и определяются только по волеизъявлению собственников авто. Если гражданин захочет снять с учета свой автомобиль, он должен уплатить налог на транспорт за текущий период, сдать казахстанские номера и техпаспорт, получить обратно в спецЦОНе армянские техпаспорт и госномер.