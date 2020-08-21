Пятница, 21 Августа 2020 15:59

АрмИнфо. Зеленый климатический фонд (GCF) предоставит Армении грант в размере $10 млн. на восстановление лесов, создание современных питомников и реализации программ, направленных на содействие развитию альтернативной энергетики в сельских общинах. Об этом сообщил министр окружающей среды РА Романос Петросян на своей странице в Facebook, отметив, что тем самым была удовлетворена заявка Армении, представленная еще в 2019 году.

<Важность международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений министерства. Мы придаем важность направлению международных финансовых потоков на реализацию различных природоохранных программ, поскольку мировая экосистема - это единый и целостный организм, и для того, чтобы этот организм был здоровым и жизнеспособным, крайне необходимы совместные усилия и инвестиции>, - отметил министр. По его словам, программа GCF решает не только жизненно важную экологическую проблему, но содержит в себе не менее важный социальный элемент: в результате ее реализации в общинах будут созданы сотни рабочих мест.

Программа будет реализована продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Бюро по реализации природоохранных программ Министерства окружающей среды. Общий бюджет программы составляет $18,7 млн (включая $10 млн со стороны GCF и $5,9 млн - со стороны Правительства РА).