Пятница, 21 Августа 2020 13:31

АрмИнфо.Ряд общественных организаций Армении подняли вопрос о необходимости проведения ряда реформ в судебной системе. Об этом говорится в их заявлении, поступившем в АрмИнфо. Заявление подписали Антикоррупционный центр Transparency International, Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи, Клуб журналистов <Аспарез> и <Фонды открытого общества - Армения>.

В частности, в заявлении отмечается, что после революции 2018 года у общественности Армении появилась надежда на то, что в ряде сфер будут проведены реформы, в частности, это касается представителей судебной власти.

<Этот вопрос в настоящее время актуален в контексте формирования и совершенствования судебной системы, поскольку доверие общества к судебной системе было очень низким как до революции, так и сейчас. Коррумпированность судов, служение интересам политической элиты, стремление не причинять вреда криминально-олигархическим группировкам в послереволюционной Армении недопустимы. Мы предлагаем провести более строгий отбор кандидатов на должность судей>,- подчеркивается в заявлении.

В частности, предлагается, чтобы все желающие смогли подать заявку на должность судей. Они должны приложить подробную информацию о себе, своих навыках и заполнить ряд ответов на различные вопросы, и заполнить тест на добропорядочность. Затем судебный департамент должен проверить подлинность информации, представленной кандидатами на должность судей.

Затем представители Высшего судебного совета должны проверить профессиональные качества кандидатов в судьи и их соответствие данной должности. <Довольно крупные ресурсы выделяются на проверку профессиональных качеств судей, однако, не учитываются их моральные качества. Мы считаем, что особое внимание должно уделяться этому вопросу. Судьи должно сдавать тест на добропорядочность, и в том случае, если они не пройдут данный тест, следует отсеивать их. Также следует составить список альтернативных кандидатов, на случай, если кто-то из кандидатов на должность судей выбудет из конкурса>,- подчеркивается в заявлении.