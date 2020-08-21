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 Пятница, 21 Августа 2020 12:20
Ани Мшецян

Сотрудники роддома в Маралике проводят акцию протеста, они уже 7 месяцев не получают зарплату

Сотрудники роддома в Маралике проводят акцию протеста, они уже 7 месяцев не получают зарплату

АрмИнфо. Сотрудники роддома в городе Маралик уже 7 месяцев не получают зарплату. Об этом в ходе акции протеста сообщила одна из сотрудниц роддома. Митингующие отметили, что, несмотря на то, что Министерство здравоохранения не закрыло их роддом, однако, однако приостановило финансирование.

<Государство выделяет на рождение каждого ребенка 140.000 драмов, однако, данные средства не передаются медучреждению. Сейчас мужчины не могут выехать на заработки и большинство из них сидят дома. Фактически, люди остались без средств к существованию. Данным вопросом должен заняться премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако, его совершенно не интересуют проблемы, связанные с Мараликом. Почему он не приезжает в Маралик>,- задалась вопросом одна из участниц акции протеста.

Сотрудники подчеркнули, что роддом Маралика обслуживает близлежащие 17 сел, однако, из-за отсутствия финансирования многие сотрудники переходят в другие больницы.

Корреспондент АрмИнфо связался с пресс-секретарем Минздрава Алиной Никогосян, которая заметила, что данный роддом больше не будет получать госзаказы. <Мы уже отмечали, что причина в том, что роддом Маралика больше не будет получать госзаказы, более того, он не соответствует международным стандартам>, - подчеркнула Никогосян.

Отметим, что в январе текущего года в связи с закрытием роддома в Маралике прошли многочисленные акции протеста. Узнав о закрытии роддома, местные жители в знак протеста перекрывали автотрассу Гюмри-Ереван. Они в частности выражали обеспокоенность тем, что закрытие роддома негативно скажется на обеспечении доступности медуслуг. В итоге, роддом так и не был закрыт.

Напомним, что министр здравоохранения Арсен Торосян заявлял, что в середине 2018 года было принято решение пересмотреть список медучреждений, предоставляющих услуги по родовспоможению. По его словам, это было обусловлено тем, что раньше соответствующие категории (I, II и III) присуждались приказами министра, причем порой эти решения были действительно безосновательны.

Как пояснил Торосян, размер госфинансирования зависит от категории роддома.  В центре внимания Минздрава было состояние зданий и помещений данных медучреждений, техническое оснащение, комплектация кадрами, а также уровень их подготовки. Важную роль играло также количество родов, принятых в годовом разрезе (минимальный показатель

- 150), а также фактор расстояния конкретного медучреждения от больницы, предоставляющей более широкий спектр медуслуг. Если расстояние составляет порядка 15-20 км, то принимается решение по закрытию данного медучреждения.

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