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 Пятница, 21 Августа 2020 12:18
Марианна Мкртчян

Армянские спасатели вызволили  туристов с Арагаца

Армянские спасатели вызволили  туристов с Арагаца

АрмИнфо.Спасатели МЧС Армении вызволили туристов с горы Арагац.

Так, согласно пресс-службе МЧС Армении, 20 августа в районе 20:58 на пульт управления ведомства поступил сигнал о том, что группа туристов из 14 человек взошла на гору Арагац, но не может вернуться обратно.

"Согласно поступившему сообщению 5 граждан находились недалеко от озера Кари, а остальные 9 - межу южной и восточной вершинами горы.

Один из туристов повредил ногу и из-за труднопроходимости местности они не могут спуститься с горы", - отметили в МЧС, добавив, что на место инцидента выехал один боевой расчет спасателей.

В ведомстве сообщили, что спасатели нашли группу, и на автомобиле ведомства спустили вниз, где они пересели на свое транспортное средство. Гражданка Гаяне В., получившая травму ноги, отказалась от медицинской помощи. 

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