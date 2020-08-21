Пятница, 21 Августа 2020 12:18

АрмИнфо.Спасатели МЧС Армении вызволили туристов с горы Арагац.

Так, согласно пресс-службе МЧС Армении, 20 августа в районе 20:58 на пульт управления ведомства поступил сигнал о том, что группа туристов из 14 человек взошла на гору Арагац, но не может вернуться обратно.

"Согласно поступившему сообщению 5 граждан находились недалеко от озера Кари, а остальные 9 - межу южной и восточной вершинами горы.

Один из туристов повредил ногу и из-за труднопроходимости местности они не могут спуститься с горы", - отметили в МЧС, добавив, что на место инцидента выехал один боевой расчет спасателей.

В ведомстве сообщили, что спасатели нашли группу, и на автомобиле ведомства спустили вниз, где они пересели на свое транспортное средство. Гражданка Гаяне В., получившая травму ноги, отказалась от медицинской помощи.