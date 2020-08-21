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 Пятница, 21 Августа 2020 12:17
Марианна Мкртчян

Российские военные, в том числе и в Армении на спецучении МТО впервые задействуют водный транспорт не военного назначения для воинских морских перевозок

Российские военные, в том числе и в Армении на спецучении МТО впервые задействуют водный транспорт не военного назначения для воинских морских перевозок

АрмИнфо. Организация перевозки войск и материальных средств морским транспортом гражданских судовладельцев впервые будет отработана на специальном учении по материально-техническому обеспечению (МТО) в Южном военном округе (ЮВО).

Как сообщает пресс-служба ЮВО, около 100 военнослужащих и 60 ед. военной техники планируется переправить через Керченский пролив с использованием железнодорожного и автомобильного паромов и грузового морского судна.

Также в рамках учения на линии порт Кавказ - Керченский морской порт будет развернута комендатура ВОСО водного участка, порта Крым и железнодорожной станции Керчь. Безопасность переправы обеспечат корабли Черноморского флота.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.  Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 250 единиц техники в составе более 20 соединений, воинских частей и организаций МТО, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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