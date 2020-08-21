Пятница, 21 Августа 2020 12:16

АрмИнфо. В рамках международного этапа конкурса <Воин мира> АрМИ-2020 в Армению прибыла команда победителей всероссийского этапа конкурса из России.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, торжественная церемония встречи российских участников конкурса "Воин мира" АрМИ-2020 состоялась в военном лицее Минобороны Армении в Дилижане.

Представители военного ведомства Армении в своем обращении назвали предстоящее событие шагом в развитии двустороннего сотрудничества в укреплении российско-армянской дружбы, пожелали российской команде успехов и заверили в высоком организационном уровне при проведении соревнований. 23 августа в Дилижане состоится открытие 12-го международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира".

Соревнования пройдут в период с 23 августа по 5 сентября на территории воинских частей и спортивных комплексов в городах Ереван, Дилижан и Иджеван.

Программа конкурса рассчитана на 14 дней и включает в себя военно­спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и литературно- художественный и танцевально-творческий конкурс талантов "Кавалер" ("Сударыня").

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств- участников СНГ.