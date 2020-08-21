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 Пятница, 21 Августа 2020 12:14
Ани Мшецян

Арарат Мирзоян: Терроризм является постоянной универсальной угрозой, не признающей границ или религий

Арарат Мирзоян: Терроризм является постоянной универсальной угрозой, не признающей границ или религий

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Армении накануне принял участие пятой всемирной онлайн-конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, Мирзоян выступил с докладом на тему "Борьба с терроризмом и насильственный экстремизм". Спикер, в частности, заявил, что борьба с терроризмом и экстремизмом в последнее десятилетие приобретает все большее значение.

Мирзоян заявил, что терроризм во всех его формах представляет собой прямую угрозу для граждан всех стран. По словам председателя парламента Армении, он является постоянной универсальной угрозой, не признающей границ или религий, а также вызовом, который международное сообщество должно решать вместе.

"Думаю, мы продолжим бороться с этой угрозой во всех ее формах и проявлениях решительно и в полном единстве. В наши дни терроризм также является проявлением прокси-войн. К сожалению, мы наблюдаем эту тактику даже у некоторых стран-членов Межпарламентского союза. Мировое сообщество может пострадать от таких безумных действий, и парламенты должны принять соответствующие меры для решения этих проблем", - заявил Мирзоян.

Спикер заметил, что парламент Армении придает огромное значение расширению многостороннего международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Более того, Национальное Собрание добивается полного выполнения всех соответствующих конвенций ООН и других международно-правовых документов.

"Мы, спикеры парламентов, должны поддерживать усилия Межпарламентского союза по поддержке демократии и мира во всем мире, что является важнейшей гарантией борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом и отсутствия новых жертв терроризма в мире", - заключил Мирзоян.

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