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 Пятница, 21 Августа 2020 12:11
Карина Манукян

В Армении выявлено 158 новых случая коронавируса

В Армении выявлено 158 новых случая коронавируса

АрмИнфо. По данным на 11:00 21 августа, в Армении выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом.  Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 253 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 42477 случаев коронавируса, выздоровели 35693 человек, скончались 842. За последние сутки болезнь унесла жизнь 6-т человек в возрасте от 51-го до 92-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 2 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 253.

На данный момент фактическое лечение получают 5689 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 192199 тестов на коронавирус (из них 1639 - за последние сутки).

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