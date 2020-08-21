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 Пятница, 21 Августа 2020 12:07
Карина Манукян

Омбудсмен получил ряд жалоб в связи с возобновлением занятий в школах и ношением учащимися масок

Омбудсмен получил ряд жалоб в связи с возобновлением занятий в школах и ношением учащимися масок

АрмИнфо. Омбудсмену РА был адресован ряд заявлений-жалоб от учеников и их родителей в связи с возобновлением занятий с 15 сентября 2020 года и обязательным требованием носить учащимися маски в школах. Об этом сообщает офис защитника прав человека.

Омбудсмен считает необходимым констатировать, что предотвращение и борьба с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди детей как в школах, так и в целом, являются приоритетными вопросами. Тем не менее, учитывая жалобы, направленные защитнику прав человека, а также озабоченность социальных медиа, с целью составления целостного представления об организации уроков в школах, а также проведения мониторинга в целях обеспечения прав детей, в Министерство образовани, науки, культуры и спорта РА было направлено несколько вопросов.

Во-первых, от министерства потребовались правовое регулирование или другие принятые документы, связанные с ношением масок в школах, а также регулировки, которые касаются характера установленных требований и возможных исключений из этих требований. В числе вопросов - будет ли обязательное требование носить маску в школах касаться и учителей; кто будет осуществлять контроль за соблюдением в школе требований о ношении маски детьми, а также учителями, и как это будет осуществляться как во время уроков, так и во время перемен; какие экспертные, в том числе педагогические и медицинские, обсуждения или исследования предшествовали требованию носить маску во время занятий, и какие результаты они имели; какие международные требования или опыт были приняты за основу при определении требования о ношении детьми масок во время занятий, были ли проведены такие исследования; возникнут ли правовые последствия в отношении детей, которые не соблюдают требования носить маску, если да, то о каких последствиях или, например, мерах ответственности идет речь, и в отношении кого конкретно они будут применяться.

Помимо этого, необходимы разъяснения касательно того, как обеспечить право детей на образование, которые не носят маски или не соблюдают требование носить маску; будут ли в школах детям предоставляться маски или будут ли обязаны ими обеспечивать родители. В связи с этим Омбудсмен констатирует, что необходимо обратить внимание на семьи с социальными проблемами, в частности, учитывая то, что занятия будут проводиться в 6- дневном рабочем режиме, а имеется необходимость в смене маски с определенной частотой в течение дня.

Вопросы вызывает также, будут ли предусмотрены исключения из обязательного требования носить маску во время занятий, принимая за основу, например, состояние здоровья ребенка и медицинские документы о нем; были ли учтены вопросы образования детей с инвалидностью, например, в школах, обеспечивающих инклюзивное образование; как будут организовываться перемены.

Помимо вышеизложенного, были озвучены также вопросы, связанные с организацией соблюдения других эпидемиологических правил.

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