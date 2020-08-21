Пятница, 21 Августа 2020 10:32

АрмИнфо. Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Кристине Галечян представила сотрудникам государственной некоммерческой организации "Дорожный департамент" Степана Мачяна, который приказом главы ведомства Сурена Папикяна назначен исполняющим обязанности генерального директора ГНКО.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства, поздравляя новоназначенного директора, Кристине Галечян подчеркнула, что Степан

Мачян имеет большой опыт в сфере управления, и выразила уверенность, что этот опыт будет эффективно внедрен во время его пребывания в должности гендиректора ГНКО. . Замминистра отметила, что объем реализуемых программ в сфере дорожного строительства из года в год увеличивается, и Степан Мачян сможет развить те положительные результаты, которые есть в этой системе. Степан Мачян, поблагодарив за поздравления, за оказанное ему доверие, подчеркнул роль и значение департамента в дорожном строительстве. "Развитие сферы должно быть в наших приоритетах. Работая в государственном секторе, мы должны обращать внимание на вопрос построения и укрепления системных институциональных структур, поскольку они обеспечат дальнейший прогресс, независимо от того, кто в настоящее время отвечает за эту систему. А дорожный департамент имеет все возможности действовать как институциональная структура", - сказал Степан Мачян.

Сотрудники ГНКО подробно представили новоназначенному руководителю свою деятельность, программы и задачи. В дальнейшей работе Степан Мачян намерен использовать командный подход, а в трудные минуты -

концентрацию сил и их совместное преодоление.

Отметим, что департамент осуществляет работы в сфере дорожного строительства, осуществляет тендеры, привлекая подрядные организации

и отслеживая за качеством работ. Ранее министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян отмечал, что в рамках

программы капитального ремонта и строительства дорог на текущий год утверждена сумма в 31 млрд драмов. В 2020 году, несмотря на эпидемию коронавируса, планируется отремонтировать и построить 500 км дорог межгосударственного и республиканского значения. Правительство 14-го мая приняло решение выделить 17,4 млрд. драмов на ремонт 185,33 км дорог и два транспортных объекта. При этом, работы затронут 97,26 км дорог межгосударственного значения, 55,57 км республиканского, 32,5 км регионального значения. Уже завершены тендеры по строительству ряда дорог, в частности, по ремонту 241 км, среднему ремонту 80 км. Также проводятся работы по строительству трассы М6 (в направлении Грузии). Планируется завершить до конца года тендеры по строительству около 50 км дорог.