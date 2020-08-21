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 Пятница, 21 Августа 2020 10:32
Александр Аванесов

Степан Мачян назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ГНКО "Дорожный департамент"

Степан Мачян назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ГНКО "Дорожный департамент"

АрмИнфо. Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Кристине Галечян представила сотрудникам государственной некоммерческой организации "Дорожный департамент" Степана Мачяна, который приказом главы ведомства Сурена Папикяна назначен исполняющим обязанности генерального директора ГНКО.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства, поздравляя новоназначенного директора, Кристине Галечян подчеркнула, что Степан

Мачян имеет большой опыт в сфере управления, и выразила уверенность, что этот опыт будет эффективно внедрен во время его пребывания в должности гендиректора  ГНКО. . Замминистра отметила, что объем реализуемых программ в сфере дорожного строительства из года в год увеличивается, и Степан Мачян сможет развить те положительные результаты, которые есть в этой системе.  Степан Мачян, поблагодарив за поздравления, за оказанное ему  доверие, подчеркнул роль и значение  департамента   в дорожном строительстве. "Развитие сферы должно быть в наших приоритетах.  Работая в государственном секторе, мы должны обращать внимание на вопрос построения и укрепления системных институциональных структур, поскольку они обеспечат дальнейший прогресс, независимо от того, кто в настоящее время отвечает за эту систему. А дорожный  департамент  имеет все возможности действовать как институциональная структура", - сказал Степан   Мачян.

Сотрудники ГНКО подробно представили новоназначенному руководителю свою деятельность, программы и задачи. В дальнейшей работе Степан Мачян намерен использовать командный подход, а в трудные минуты -

концентрацию сил и их совместное преодоление.

Отметим, что департамент осуществляет работы в сфере дорожного строительства, осуществляет тендеры, привлекая подрядные организации

и отслеживая за качеством работ. Ранее министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян отмечал, что в рамках

программы капитального ремонта и строительства дорог на текущий год утверждена сумма в 31 млрд драмов.  В 2020 году, несмотря на эпидемию коронавируса,  планируется отремонтировать и построить  500 км дорог межгосударственного и республиканского значения. Правительство 14-го мая приняло решение выделить 17,4 млрд. драмов на ремонт 185,33 км дорог и два транспортных объекта.  При этом,  работы затронут 97,26 км дорог межгосударственного значения, 55,57 км республиканского, 32,5 км регионального значения.  Уже завершены тендеры по строительству ряда дорог, в частности, по ремонту 241 км, среднему ремонту 80 км. Также проводятся работы по строительству трассы М6 (в направлении Грузии). Планируется завершить до конца года тендеры по строительству около 50 км дорог.

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