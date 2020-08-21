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 Пятница, 21 Августа 2020 10:28
Александр Аванесов

Вице-премьер: Программы в сфере репатриации должны нести в себе как краткосрочную, так и долгосрочную составляющие

Вице-премьер: Программы в сфере репатриации должны нести в себе как краткосрочную, так и долгосрочную составляющие

АрмИнфо. Программы в сфере репатриации  должны нести в себе как краткосрочную, так и долгосрочную составляющие.  Об этом накануне на совещании, посвященном вопросам репатриации, заявил вице-премьер Тигран Авинян.

Согласно сообщению офиса вице-премьера, в ходе совещания Тигран Авинян подчеркнул необходимость обеспечения взаимодействия с

различными действующими программами для репатриантов, создания при необходимости новых и, как следствие, разработки единого пакета.

Участники совещания коснулись оценки потребностей репатриантов, выявления возможных проблем и привлечения необходимых ресурсов для их

решения.

Обсуждались также вопросы, связанные с возвращением репатриантов, образованием, здравоохранением, экономическим развитием.

Напомним, что 17 апреля т.г. парламент Армении принял проект поправок в законе "О таможенном регулировании", согласно которым репатрианты получили возможность беспошлинного ввоза на территорию Армении своего личного имущества. По словам соавтора документа, депутата НС Сисака Габриеляна, происходящие в настоящее время процессы в мире, связанные с эпидемией COVID-19, свидетельствуют о том, что самым безопасным местом является родной дом. По вопросу репатриации Комитет государственных доходов РА будет сотрудничать с Полицией РА, в частности, с  визовым управлением, и  офисом Главного уполномоченного по вопросам диаспоры. Каждая семья получила возможность беспошлинного провоза на территорию республики по три бытовых прибора, одного автомобиля,  одного комплекта использованной мебели и одежды в неограниченном объеме. Право на провоз получили те лица, которые в течение 1825 дней как минимум 915 дней отсутствовали из Армении. По прибытии в Армению они в течение 60 дней должны будут в паспортно-визовом управлении оформить свой статус,  после   чего в течение 18 месяцев оформить свое имущество на Араратской таможне КГД. Данный срок необходим для определения репатриантом своих дальнейших действий - остается он в республике, или покинет ее.

Ранее Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян отмечал, что репатриация в Армению есть, но она пока не достигла желаемых масштабов. Он отмечал, что для достижения желаемых результатов необходимо создать минимальные условия - упростить бюрократические процессы и создать орган, который будет заниматься вопросами интеграции армян из диаспоры.  -0-

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