Четверг, 20 Августа 2020 17:03

АрмИнфо. Конверс Банк удостоился приза "Euro STP Excellence Award 2019" от ведущего европейского Банка Commerzbank AG за высокий уровень качества и весомый количественный рост осуществленных по системе SWIFT денежных переводов. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Конверс Банка.

Эта награда от Commerzbank-а в очередной раз свидетельствует о соответствии услуг Конверс Банка самым высоким международным стандартам, благодаря чему обеспечивается автоматическая обработка и максимальная скорость международных денежных переводов.

Уместно отметить, что в 2019 году Commerzbank AG удостоил Конверс Банк премии "Trade Finance Award 2018" за беспрецедентные объемы сделок по торговому финансированию, за отличное сотрудничество, за превосходные и эффективные деловые отношения.

В предыдущие годы Конверс Банк также удостаивался призов за превосходное качество проведения и беспрецедентный рост международных денежных переводов: от ведущего бельгийского банка KBC BANK NV - "Euro STP Excellence Award 2017" и " Euro STP Excellence Award 2018.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, активы Конверс Банка составили $663.5 млн с годовым ростом на 12%. В их структуре порядка 73% или $483.4 млн приходится на кредитные вложения, объем которых в годовом разрезе вырос на 13%. В кредитном портфеле банка доминирует корпоративное кредитование - свыше 50% или $243.1 млн (5-я позиция), преимущественно с акцентом на МСБ и сферу торговли. Процентный доход от кредитования банк увеличил в I полугодии 2020г на 11% годовых. I полугодие 2020г банк завершил с чистой прибылью в $3.98 млн, из коих свыше 40% были получены за II квартал.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 72,89%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.