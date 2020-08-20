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 Четверг, 20 Августа 2020 16:48
Марианна Мкртчян

В середине сентября состоится официальное открытие посольства Армении в Израиле

В середине сентября состоится официальное открытие посольства Армении в Израиле

АрмИнфо. В середине сентябре текущего года в Тель-Авиве состоится официальная церемония открытия посольства Армении в Израиле.

Уже арендовано помещение на Тель-авивском бульваре. Параллельно с этим в Кнессете формируется группа дружбы Израиль-Армения. Отбывший уже в Тель-Авив посол Армении в Израиле Армен Смбатян проводит встречи вежливости с различными руководителями страны и с главами, аккредитованных в Израиле, дипмиссий.

Посол Армении также принял участие в дискуссиях в программе "В дипломатических кругах" на Iton TV и ответил на вопросы о поставках израильского оружия в Баку, о проблеме признания Израилем Геноцида армян, об антисемитизме в Армении, о связях Армении с Ираном и о многом другом.

Так, коснувшись призыва главы МИД РА Зрграба Мнацаканян к Израилю прекратить продажу смертоносного оружия Азербайджану, Смбатян в частности сказал: "Министр иностранных дел Армении заявив о недопустимости продажи Израилем оружия Азербайджана имел ввиду, что нельзя использовать оружие для уничтожения мирного населения. Это абсолютно понятно и должно поддерживаться всеми".

На уточнение почему же, тот же Мнацаканян не обратится с подобным призывом к России, которая также продает вооружение Азербайджану, Смбатян напомнил об особенных отношениях между Арменией и Россией. "У нас союзнические отношения, мы вместе в ОДКБ, наши страны десятилетиями развивают отношения во всех областях, в том числе по линии военно-промышленного комплекса. Мы прекрасно знаем, как общаемся с Россией, что она делает и зачем", - заверил дипломат, при этом согласившись с тем, что оружейный рынок свободный и никто не может ограничить право государств покупать или продавать оружие.

В тоже время, отвечая на вопрос, почему именно сейчас, Армения решила открыть посольство в Израиле, особенно если учесть, что дипотношения между двумя государствами были установлены еще в 1992 году, посол констатировал, что именно сейчас назрела пора. "Тогда этот вопрос не был столь актуален, были другие вопросы, проблемы. Сейчас созрел этот вопрос, и наше государство поняло, что нужно общаться с Израилем, поскольку это уникальное государство, чьим другом нужно быть. А чтобы быть другом, нужно развивать отношения и связи в экономической, гуманитарной и других сферах", - сказал дипломат.

Меж тем, на уточнение, не будет ли вопрос о непризнании Израилем Геноцида армян неким препятствием для развития армяно-израильских отношений, Смбатян констатировал, что именно представители еврейской нации внесли серьезный вклад в вопрос продвижения этого вопроса, и автором термина "геноцид" является еврейский юрист Рафаэль Лемкин. По

его убеждению, этот вопрос не скажется на характере двусторонних отношений. "Придет время признают. Тем более, что у меня большое окружение, где также много евреев, и я могу с уверенностью сказать, что не знаю ни одного еврея, который бы не признавал Геноцид, так же как не знаю ни одного армянина, который не признает Холокост", - сказал Смбатян, заверив, что будет вестись последовательная работа и Израиль обязательно признает Геноцид армян.

На уточнение насколько антисемитизм характерен для современной

Армении, посол заверил, что армянам не характерен национализм, более того, многие в республике даже не знают, что означает фраза антисемитизм. При этом он заверил, что те недоброжелатели, которые стремятся испортить отношения между Арменией и Израилем не добьются успехов, у них ничего не получится.

Учитывая непростые отношения между Израилем и Ираном и дружественный характер армяно-иранских отношений, посла также спросили не будет ли использоваться фактор Тегерана в армяно-израильских отношениях, и фактор Тель-Авива в армяно-иранских взаимоотношениях, на что посол отметил, что в этом нет надобности. "У нас великолепные отношения с Ираном. Армения, граничащая с 4-мя государствами, сегодня взаимодействует только с двумя - Грузией и Ираном. Тегеран нам помогал в трудные годы. Сегодня у нас сложились добрососедские отношения. Иран не может никоем образом оказать воздействие на армяно-израильские отношения. Никакое третье государство не имеет морального права вмешиваться в наши двусторонние отношения с Израилем. Мы должны с нуля выстраивать отношения, и никто не имеет права вмешиваться в это", - заверил дипломат.

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