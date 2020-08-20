Четверг, 20 Августа 2020 15:17

АрмИнфо. Правительство Армении намерено предпринять еще один шаг на пути децентрализации власти и пополнения бюджетов местных органов самоуправления. На заседании 20 августа исполнительный орган одобрил поправки в Налоговом кодексе и в пакете смежных законов.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна, представленным пакетом предусмотрено освободить от налогообложения социальную рекламу, размещенную на дорогах. В то же время, рекламодателям придется выплачивать в бюджеты местных органов самоуправления ежемесячную пошлину за каждый квадратный метр рекламного щита вместо установленного ранее дорожного налога. На государственных, межгосударственных и областных дорогах за исключением участков, проходящих через населенные пункты, дорожный налог за размещенную рекламу будет рассчитываться в размере 25% от изначальной суммы. Если рекламодатель разместит рекламу своей деятельности, то за каждый квадратный метр дорожный налог будет рассчитываться в размере 10% от изначальной суммы. Сурен Папикян подчеркнул, что, несмотря на то, что налог, который направлялся в бюджет государства, заменяется пошлиной, которая выплачивается общине, ответственность за дорожное полотно по-прежнему будет лежать на себя государстве.

Данная инициатива вызвала возражение Министерства финансов. Глава ведомства Атом Джанджугазян отметил, что децентрализация должна означать не только передачу прав, но и обязанностей, а, согласно проекту, государство оставляет обязанности себе. При этом, как отметил Джанджугазян, финансовые потери невелики. <Тут вопрос не в деньгах, а в подходе к решению проблемы>, - заявил глава Минфина, призвав воздержаться от принятия проекта и еще раз обсудить вопрос, чтобы принять верное решение.

В ответ Папикян отметил, что подобные проекты по передаче ответственности общинам разрабатываются. Вскоре в пилотном режиме они будут запущены в укрупненных общинах, однако на данный момент был принят подобный проект, чтобы общины смогли освоиться с новыми обязанностями.