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 Четверг, 20 Августа 2020 15:17
Александр Аванесов

Социальная реклама в Армении  будет освобождена от налогообложения

Социальная реклама в Армении  будет освобождена от налогообложения

АрмИнфо. Правительство Армении намерено предпринять еще один шаг на пути децентрализации власти и пополнения бюджетов местных органов самоуправления. На заседании 20 августа исполнительный орган одобрил поправки в Налоговом кодексе и в пакете смежных законов.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна, представленным пакетом предусмотрено освободить от налогообложения социальную рекламу, размещенную на дорогах.  В то же время, рекламодателям придется выплачивать в бюджеты местных органов самоуправления ежемесячную пошлину  за каждый квадратный метр рекламного щита вместо установленного ранее  дорожного налога.   На государственных, межгосударственных и областных дорогах за исключением участков, проходящих через населенные пункты,  дорожный налог за размещенную рекламу будет рассчитываться в размере 25% от изначальной суммы. Если  рекламодатель  разместит  рекламу  своей деятельности, то за каждый квадратный метр дорожный налог будет рассчитываться в размере 10% от изначальной суммы.  Сурен  Папикян подчеркнул, что,  несмотря на то, что налог, который направлялся  в бюджет государства,  заменяется пошлиной, которая выплачивается общине, ответственность за дорожное полотно по-прежнему  будет лежать на себя государстве.

Данная инициатива вызвала возражение Министерства финансов. Глава ведомства Атом Джанджугазян отметил, что децентрализация должна означать не только передачу прав, но и обязанностей, а, согласно проекту, государство оставляет обязанности себе.  При этом, как отметил Джанджугазян, финансовые потери невелики.  <Тут вопрос не в деньгах, а в подходе к решению проблемы>, - заявил глава Минфина, призвав  воздержаться от принятия проекта и еще раз обсудить вопрос, чтобы принять верное  решение.

В ответ Папикян отметил, что подобные проекты по передаче ответственности общинам разрабатываются. Вскоре в пилотном режиме они будут запущены в укрупненных общинах, однако на данный момент был принят подобный проект, чтобы общины смогли  освоиться с новыми обязанностями.

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