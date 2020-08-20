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 Четверг, 20 Августа 2020 14:40
Карина Манукян

Зеленые активисты: Правительство РА не выполнило свое обещание по Амулсарскому проекту

Зеленые активисты: Правительство РА не выполнило свое обещание по Амулсарскому проекту

АрмИнфо. Армянский природоохранный фронт выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг Амулсарского месторождения.

В заявлении в частности отмечается, что еще в декабре 2018 года премьер- министр говорил жителям Джермука, что дальнейшая судьба Амулсара будет решена по итогам международной экспертизы. <Результаты экспертизы компании Elard Следственный комитет РА опубликовал летом 2019 года, пытаясь представить их с положительными акцентами для Lydian Armenia>, - отмечают активисты, добавив, что это обстоятельство не ввело общественность в заблуждение.

<29 августа 2019 года в ходе видео- конференции эксперты Elard еще раз подтвердили, что в вопросе Амулсара необходимо провести новую экологическую оценку, поскольку имеющимися документами невозможно оценить реальные опасности, и в их докладе все было четко указано>, - говорится в заявлении.

<Правительство РА не выполнило свое обещание, и оставило бремя и ответственность за справедливое решение проблемы на плечах джермукцев и сознательных граждан. Между тем было бы очень проствм решением - на основе результатов международного исследования признать утратившим силу положительное экспертное заключение, данное предыдущим коррупционным правительством в 2016 году. Ненужное затягивание решения проблемы в июле-августе 2020 года привело к серьезному обострению ситуации и столкновениям как на подступах к Амулсару, так и в Ереване>, - отмечает Всеармянский природоохранный фронт.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан.

Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения.

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