Четверг, 20 Августа 2020 14:02

АрмИнфо. Следственный комитет совместно с полицией Армении в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили ряд деталей, связанных с делом о хищении денег в особо крупных размерах с использованием компьютерной техники.

Как сообщает пресс-служба СК, в ходе следствия было установлено, что 30-летний житель Еревана приобрел 75 копий банковских пластиковых карт клиентов банков <BANK OF AMERICA>, <METABANK> и <HSBC>. С октября 2019 по август 2020 года ему удалось обналичить со счетов клиентов банка <HSBC Армения> сумму в размере 7.488.000 драмов.

На основании собранных доказательств гражданину предъявлено обвинение по 181 (Хищение, совершенное с использованием компьютерной техники в особо крупных размерах - Ред.) статье УК РА. Хакер дал признательные показания, в качестве меры пресечения в отношении последнего избрана подписка о невыезде. Нанесенный ущерб в ходе предварительного следствия был полностью возмещен. Предварительное следствие продолжается.