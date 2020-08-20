Четверг, 20 Августа 2020 13:46

АрмИнфо. На территории Армении 20-го августа ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, вечером 21-го по 24 августа в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных частях страны также ожидается град. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 20-21 августа температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов, с 22-23 понизится на 11-13 градусов.

В Ереване с 20-21, с 20-го ожидается погода без осадков. С 22-23 августа время от времени ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от +33 до +24 градусов.