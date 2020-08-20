Четверг, 20 Августа 2020 12:17

АрмИнфо. Осенью 2020 года начнёт работу образовательный онлайн-сервис <Учись в России!>, который поможет иностранным абитуриентам подготовиться к сдаче экзаменов в российские вузы.

Проект реализуется Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в рамках Национальной программы <Цифровая экономика Российской Федерации.

<Благодаря образовательному онлайн-сервису <Учись в России!> молодежь сможет более качественно подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в российские вузы. В дальнейшем мы рассчитываем, что, получив высшее образование, выпускники российских университетов станут востребованными профессионалами во многих областях экономики в своих странах>, - прокомментировал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Пользователи сервиса получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, соответствующие российским образовательным стандартам. А курс <Русский как иностранный> позволит иностранным абитуриентам подтянуть знание русского языка.

В каждом курсе сервиса собрано большое количество разнообразных цифровых заданий, которые сделают подготовку к сдаче экзаменов нескучной и увлекательной: интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, тренажеры для подготовки к ЕГЭ.

<Мы вместили в учебные курсы всю уникальную экспертизу, которую накопили за годы работы в EdTech: от виртуальных лабораторных работ до практико-ориентированных заданий. Методически же все курсы построены так, чтобы за два осенних месяца получить осязаемый результат в уровне владения предметом>, - говорит генеральный директор разработчика сервиса - издательства цифрового контента <Физикон> Денис Мамонтов.

Участников проекта на всем пути обучения будут сопровождать квалифицированные специалисты - педагоги и методисты. Пользователи могут рассчитывать на обратную связь от педагога и дополнительные задания в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и уровня знаний.

Разработчик онлайн-сервиса: Издательство <ФИЗИКОН> - разработчик электронных образовательных ресурсов для школ, колледжей и вузов. В 2016 году издательство успешно прошло экспертизу Министерства образования и науки Российской Федерации и включено в официальные списки поставщиков электронного контента, качество, которого подтверждается комплексными экспертизами Российской академии наук, Московского физико-технического института и Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий и признано отвечающим требованиям ФГОС.