Четверг, 20 Августа 2020 12:16

АрмИнфо. В Армении наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. Об этом 20 августа на заседании правительства сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, за последние сутки отмечено 263 новых случаев заболеваемости коронавирусом из 1993 протестированных граждан. В

плане медицинского обслуживания ситуация продолжает оставаться более чем управляемой. Однако, с учетом экономической активности и

возращения граждан будет сложно обеспечить более низкий уровень чем тот, который наблюдается сегодня. Ситуацию, по словам министра, необходимо удержать, и в этом плане, даже при фиксации спада крайне важно поддерживать утвержденные меры и правила. Арсен Торосян особо заметил, что зачастую ситуация усугубляется отсутствием мер противоэпидемиологической безопасности на предприятиях. В качестве примера он привел 2 текстильных предприятия в городе Ванадзор Лорийской области республики, где из 200 обследованных лиц у 50 выявлен коронавирус. В свою очередь, носители инфекции заносят ее домой, заражая людей старшего возраста, что, в свою очередь, приводит к росту количества смертей. Министр подчеркнул, что область по количеству роста заболеваемости в среднем по стране является лидером. Он констатировал, что указанный факт является свидетельством отсутствия на предприятиях должного контроля за установленными комендантом режима чрезвычайного положения правилами и нормами поведения.

В свою очередь, руководитель Бюро по координации деятельности инспекционных органов Артур Асоян отметил, что инспекционные органы продолжают активную работу по поддержанию установленных требований. Причем, эта работа проводится не только в плане осуществления проверок, но и оповещения субъектов хозяйствования. В результате этой работы в целом по стране наблюдаются сокращения количества нарушений. Так, если за первые 15 дней июня было выявлено 18,2% нарушений, то за тот же период июля этот показатель снизился до 5,1%, а в августе - до 3,6%. Большинство субъектов поддерживают нормы и правила эпидемиологической безопасности.

Между тем, по словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, в действительности, понятие стабильность является относительным.

Ситуация в любой момент может измениться и стать неуправляемой. Общественность, по словам премьера, с излишним воодушевлением воспринимает наметившуюся положительную динамику. По сравнению с июлем цирфы снизились почти вдвое. <Слава Богу, удалось обеспечить граждан необходимой медицинской помощью, но необходимо иметь в виду, что при 100 заболевших будем иметь 2-3 смерти. Чтобы не допустить этого, граждане страны должны сами сделать все от них зависящее, чтобы не допустить подобного развития событий. Важно также продолжить активное использование административного ресурса , и в этом плане очень важна эффективная работа полиции >, - отметил глава армянского правительства, вновь призвав активно использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и часто мыть руки. Он указал на индивидуальную ответственность каждого гражданина страны.

Отметим, что по последним официальным данным, в Армении за последние сутки выявлено 263 новых случаев заболеваемости коронавирусом, скончались трое. Общее число инфицированных приблизилось к отметке в 42319 человек, выздоровели 35476 граждан. Фактическое лечение получают 5766 пациентов, протестировано 190560 человек. Всего с начала пандемии скончались 838 человек, по другим, сопутствующим причинам - 251 гражданин.