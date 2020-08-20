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 Четверг, 20 Августа 2020 12:16
Александр Аванесов

Министр:   В Армении наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

Министр:   В Армении наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

АрмИнфо. В Армении наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. Об этом 20 августа на заседании правительства сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, за последние сутки отмечено 263 новых случаев заболеваемости коронавирусом из 1993 протестированных граждан. В

плане медицинского обслуживания ситуация продолжает оставаться более чем управляемой. Однако, с учетом экономической активности и

возращения граждан будет сложно обеспечить более низкий уровень чем тот, который  наблюдается сегодня.  Ситуацию, по словам министра, необходимо удержать, и в этом плане, даже при фиксации спада крайне важно поддерживать утвержденные меры и правила.   Арсен  Торосян особо заметил, что зачастую ситуация  усугубляется отсутствием мер противоэпидемиологической безопасности на предприятиях. В качестве примера он привел 2 текстильных  предприятия в городе Ванадзор Лорийской области республики, где из 200 обследованных лиц у 50 выявлен  коронавирус. В свою очередь, носители инфекции заносят ее домой, заражая людей старшего возраста, что, в свою очередь, приводит к росту количества смертей.   Министр подчеркнул, что   область по количеству роста заболеваемости  в среднем по стране  является лидером. Он  констатировал, что указанный факт является свидетельством отсутствия на предприятиях должного  контроля за установленными комендантом режима чрезвычайного положения  правилами и нормами поведения.

В свою очередь, руководитель Бюро по координации деятельности инспекционных органов  Артур Асоян  отметил, что инспекционные органы продолжают  активную работу по поддержанию установленных требований. Причем, эта работа проводится не только в плане осуществления проверок, но и оповещения субъектов хозяйствования.  В результате этой работы в целом по стране наблюдаются сокращения количества нарушений. Так, если за первые 15 дней июня  было выявлено 18,2% нарушений, то за тот же период июля этот показатель  снизился  до 5,1%, а в августе - до 3,6%.  Большинство субъектов поддерживают нормы и правила  эпидемиологической безопасности.

Между тем, по словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, в действительности, понятие стабильность является относительным.

Ситуация в любой момент может измениться и стать неуправляемой. Общественность, по словам премьера, с  излишним воодушевлением воспринимает наметившуюся положительную динамику.  По сравнению с июлем цирфы снизились почти вдвое.  <Слава Богу, удалось обеспечить граждан необходимой медицинской помощью, но необходимо иметь в виду, что при 100 заболевших  будем иметь 2-3 смерти. Чтобы не допустить этого, граждане страны должны сами сделать все от них зависящее, чтобы не допустить подобного развития событий.  Важно также продолжить активное использование административного ресурса , и в этом плане очень важна эффективная работа полиции >, - отметил глава армянского правительства,  вновь призвав активно использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и часто мыть руки.  Он указал на индивидуальную ответственность каждого гражданина страны.

Отметим, что по последним официальным данным, в Армении за последние сутки  выявлено 263 новых случаев заболеваемости коронавирусом, скончались трое.  Общее число  инфицированных приблизилось к отметке в 42319 человек, выздоровели  35476 граждан.   Фактическое лечение получают  5766 пациентов, протестировано  190560 человек.  Всего с начала пандемии скончались 838 человек,  по другим, сопутствующим причинам - 251 гражданин.

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