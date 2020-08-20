Четверг, 20 Августа 2020 12:14

АрмИнфо. По данным на 11:00 20 августа, в Армении выявлено 263 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 250 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 42319 случаев коронавируса, выздоровели 35476 человек, скончались 836. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих человек в возрасте 55-и, 61-го и 81-го года; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 2 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 251.

На данный момент фактическое лечение получают 5756 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 190560 тестов на коронавирус (из них 1993 - за последние сутки).