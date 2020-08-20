АрмИнфо. Россия до 1 сентября осуществит более одного десятка вывозных рейсов из Армении в РФ.
Так, согласно сообщению посольства России в Армении портал "Госуслуги" опубликовало график вывоза российских граждан из Армении в Российскую Федерацию.
Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:
ЭВылет рейса NGT Ереван - Самара 21.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса NGT Ереван - Москва 22.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса NGT Ереван - Минеральные Воды 22.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса TYA9702 Ереван - Москва 24.08.2020 в 16:10 (по местному времени)
Вылет рейса NGT Ереван - Калуга 24.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса TYA9702 Гюмри - Москва 25.08.2020 (время вылета рейса уточняется)
Вылет рейса NGT Ереван - Санкт-Петербург 25.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса NGT Ереван - Новосибирск 26.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса NGT Ереван - Москва 27.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса NGT Ереван - Ростов-на-Дону 28.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса NGT Ереван - Краснодар 28.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса NGT Ереван - Минеральные Воды 29.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса TYA9702 Ереван - Москва 31.08.2020 (время вылета рейса уточняется)
Вылет рейса NGT Ереван - Ростов-на-Дону 31.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются)
Вылет рейса SBI3206 Ереван - Москва 01.09.2020 в 17:25 (по местному времени)
До рейса будут допущены жители всей России
Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - отмечается в сообщении посольства в Facebook.