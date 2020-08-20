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 Четверг, 20 Августа 2020 10:48
Марианна Мкртчян

Представители ВС России, Беларуси и Греции прибыли в Армению для участия в соревнованиях "Воин мира"

Представители ВС России, Беларуси и Греции прибыли в Армению для участия в соревнованиях "Воин мира"

АрмИнфо. В Армении с 23 августа по 2 сентября в рамках "Армейских международных игр-2020" пройдут соревнования "Воин мира".

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, для участия в международных соревнованиях в Армению прибыли представители Вооруженных cил России, Беларуси и Греции.

Отметим, что с 23 августа по 5 сентября пройдут "Армейские международные игры-2020".  В этом году они проводятся уже в шестой раз на территории 5 государств вместо 11 изначально планировавших принять соревнования. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Изначально, в этом году планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Россия, Узбекистан и Шри-Ланка). В связи с невозможностью ряда государств- соорганизаторов провести часть конкурсов на своей территории из-за коронавирусной инфекции география проведения игр уменьшилась. От проведения игр отказались Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Шесть конкурсов будут проведены на территории четырех государств: "Воин мира" - в Армении, "Кубок моря" - в Азербайджане, "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж" - в Белоруссии, "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - в Узбекистане.  Остальные 24 конкурса пройдут на территории России.

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