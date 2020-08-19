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 Среда, 19 Августа 2020 19:47
Ани Мшецян

Министр окружающей среды сообщил, что 20 августа стартует программа по восстановлению запасов рыбы в озере Севан

Министр окружающей среды сообщил, что 20 августа стартует программа по восстановлению запасов рыбы в озере Севан

АрмИнфо. Министр окружающей среды Романос Петросян сообщил, что 20 августа стартует новая программа по восстановлению запасов рыбы в озере Севан. Об этом Петросян заявил в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook.

Министр заметил, что многие рыбаки ежедневно ловят рыбу в озере Севан, и подобная ситуация является недопустимой. <Хочу вам сообщить, что, начиная с июля текущего года, сотрудники национального парка <Севан>, а также представители полиции контролируют вылов рыбы из Севана. Осуществляется пристальный контроль над лодками, которые занимаются ловлей рыбы, а также проверяется то, сколько килограммов рыбы было выловлено>, - подчеркнул Петросян.

Он также подчеркнул, что экосистема Севана находится в весьма плачевном состоянии и ситуацию следует срочно исправлять. Петросян подчеркнул, что в данном вопросе свое особое значение имеет содействие граждан страны.

<Министерство окружающей среды предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы исправить ситуацию, но участие граждан тоже очень важно. Я прошу наших граждан не покупать мальков, их ловля в озере Севан запрещена. Покупая мальков, мы фактически поддерживаем незаконный вылов рыбы в озере>, - подчеркнул министр.

Отметим, что новый министр экологии недавно посещал Севан и отметил, что к проблеме озера надо подходить комплексно. Министр планирует увеличить уровень воды в озере на 3.5 метров, восстановить очистительные сооружения не только механической очистки, но и построить как минимум три станции биологической очистки.  Так же в текущем году пройдут работы по очистке 279 га затопленных лесных территорий на юго-восточном побережье Севана.

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