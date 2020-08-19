Среда, 19 Августа 2020 19:10

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян утверждает, что после прихода к власти Никол Пашинян тайным приказом удвоил зарплаты министров, их заместителей и губернаторов областей. Об этом Марукян заявил в прямом эфире.

Депутат отметил, что на сегодняшний день министр в Армении получает 1,5 миллиона драмов в месяц (более $3 тыс), а замминистра и губернатор 1 млн. (свыше $2 тыс) <Люди, пришедшие к власти путем революции, не имеют права в сложных экономических условиях удваивать зарплаты министров и губернаторов. Если бы мы пришли к власти, то использовали бы другой подход, противоположный тому, который применяется нынешней властью. Впоследствии, когда экономика станет развиваться, можно было бы удвоить зарплаты и министрам, и губернаторам, но не сейчас, так как сейчас в стране сложилась очень сложная экономическая ситуация>,- подчеркнул Марукян.

Депутат при этом подчеркнул, что следовало бы удвоить зарплаты сотрудников правоохранительной сферы.