Arminfo.info




﻿
 Среда, 19 Августа 2020 19:10
Ани Мшецян

Эдмон Марукян утверждает, что после прихода к власти Никол Пашинян тайно удвоил зарплаты министров и губернаторов

Эдмон Марукян утверждает, что после прихода к власти Никол Пашинян тайно удвоил зарплаты министров и губернаторов

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян утверждает, что после прихода к власти Никол Пашинян тайным приказом удвоил зарплаты министров, их заместителей и губернаторов областей. Об этом Марукян заявил в прямом эфире.

Депутат отметил, что на сегодняшний день министр в Армении получает 1,5 миллиона драмов в месяц (более $3 тыс), а замминистра и губернатор 1 млн. (свыше $2 тыс) <Люди, пришедшие к власти путем революции, не имеют права в сложных экономических условиях удваивать зарплаты министров и губернаторов. Если бы мы пришли к власти, то использовали бы другой подход, противоположный тому, который применяется нынешней властью. Впоследствии, когда экономика станет развиваться, можно было бы удвоить зарплаты и министрам, и губернаторам, но не сейчас, так как сейчас в стране сложилась очень сложная экономическая ситуация>,- подчеркнул Марукян.

Депутат при этом подчеркнул, что следовало бы удвоить зарплаты сотрудников правоохранительной сферы.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Министр окружающей среды сообщил, что 20 августа стартует программа по восстановлению запасов рыбы в озере СеванМинистр окружающей среды сообщил, что 20 августа стартует программа по восстановлению запасов рыбы в озере Севан
Эдмон Марукян утверждает, что после прихода к власти Никол Пашинян тайно удвоил зарплаты министров и губернаторовЭдмон Марукян утверждает, что после прихода к власти Никол Пашинян тайно удвоил зарплаты министров и губернаторов
Серж Саргсян: Россия оказала Армении огромную поддержку, и обвинять ее в провоцировании войны недопустимоСерж Саргсян: Россия оказала Армении огромную поддержку, и обвинять ее в провоцировании войны недопустимо
Журналистские организации требуют призвать к ответственности препятствующих работе СМИ полицейскихЖурналистские организации требуют призвать к ответственности препятствующих работе СМИ полицейских
Армен Саркисян встретился с интеллигенциейАрмен Саркисян встретился с интеллигенцией
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Поиск по дням

2013 , 2014