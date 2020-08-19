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 Среда, 19 Августа 2020 19:07
Карина Манукян

Журналистские организации требуют призвать к ответственности препятствующих работе СМИ полицейских

Журналистские организации требуют призвать к ответственности препятствующих работе СМИ полицейских

АрмИнфо.Журналистские организации Армении требуют призвать к ответственности препятствующих работе СМИ полицейских.

В заявлении отмечается, что 18 августа во дворе Национального собрания была организована прогулка-акция во имя охраны Амулсара и Джермука, однако полицейские воспрепятствовали профессиональной деятельности группы журналистов. Так, правоохранители не позволили представителям СМИ войти на данную территорию и освещать мероприятие, а после потребовали получить разрешение от руководителя аппарата парламента и только после этого провести съемки. После длившейся около получаса перепалки полицейские все же пропустили журналистов, зафиксировав их имена, фамилии, отчества и названия СМИ.

<Мы, нижеподписавшиеся организации, констатируем, что в период чрезвычайного положения, обусловленного коронавирусом, это не первый случай, когда полицейские, своеобразно комментируя закон и права журналистов, злоупотребляют своими полномочиями и вмешиваются в деятельность СМИ. Уместно вспомнить требования удалить из СМИ <вызывающие панику> публикации, а также избирательно посещать телекомпании и возбуждать административное производство в связи с отсутствием по неосторожности масок во время телепередач.

Исходя из вышеизложенного, требуем от Полиции РА возбудить служебное расследование, выявить препятствующих 18 августа законной деятельности журналистов, и привлечь их к ответственности. Призываем также Правительство РА четко предписать правоохранителям действовать в пределах своих полномочий и не использовать условия чрезвычайного положения в качестве повода для вмешательства или необоснованного ограничения работы СМИ>, - отмечается в заявлении.

Под документом подписались Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, клуб журналистов <Аспарез>, Центр свободы информации, Институт многообразия СМИ, клуб общественной журналистики, НПО <Журналисты во имя будущего>, НПО <Журналисты за права человека>, Горисский пресс-клуб

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