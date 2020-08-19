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 Среда, 19 Августа 2020 19:06
Марианна Мкртчян

Армен Саркисян встретился с интеллигенцией

Армен Саркисян встретился с интеллигенцией

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с представителями армянской интеллигенции.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, в начале встречи Саркисян заявил о желании провести открытый разговор в неформальной форме. При этом он выразил озабоченность отсутствием в последний период общественных дискуссий с участием интеллигенции, поверхностным подходом к ряду проблем в обществе, отсутствием глубокой аналитики ситуации, и более эмоционального подхода к актуальным вопросам.

Президент Армении углядел во всем этом синдром поверхностного обсуждения всего, что очень болезненно или иными словами "синдром заголовков".

Он также выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что в Армении пытаются делать вид, что обладают чем-то, к примеру, развитой сферой информационных технологий, хотя на деле все иначе, поскольку иметь талантливых людей в этой отрасли это одно, а развитую IT сферу совершенно иное. Саркисян констатировал, что сегодня в этой области заняты около 20 тысяч человек, меж тем как программированием занимается лишь 5-6 тысяч. По этому, по его словам, разговоры об обладании развитой сферой IT лишь имитация.

Президент Армении также рассказал о проекте "Ай парк", который планируется реализовать на территории, прилегающей к мемориальному комплексу "Цицернакаберд" и который, по убеждению президента станет неким символом единства армянского народа.

Участники встречи также затронули вопрос армянского языка, указав на важность проявления внимания государства к языку и бережного отношения, при сохранении чистоты языка, грамотной речи и письма.

Представители интеллигенции выразили свою озабоченность по поводу изменения образовательных критериев, указав на важность образования, национального имиджа и национальных ценностей. Саркисян сказал, что образование является одним из основных драйверов развития любой страны, особенно Армении, где система образования - одна из самых чувствительных частей общественной жизни страны.

"Изменить школьный учебник, методику, отношение не так-то просто. Этот процесс должен пройти долгосрочное общественное обсуждение путем общественного согласия.  Национальное единство - это не только армия, не только культура, но и учебник, по которому мы учим ребенка. Если у нас нет национального единства, чему мы можем научить нашего ребенка, тогда как мы можем достичь согласия в области культуры или армии", - задался вопрос президент, добавив, что нужно очень внимательно относиться к культурным и историческим ценностям, иметь стратегию развития, где ключевыми место будут занимать образование, культура и, конечно же, здравоохранение.

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