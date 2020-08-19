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 Среда, 19 Августа 2020 17:17
Марианна Мкртчян

Степанакерт: Арцах готов самым решительным образом пресекать любые попытки азербайджанских ВС атаковать мирное население

Степанакерт: Арцах готов самым решительным образом пресекать любые попытки азербайджанских ВС атаковать мирное население

АрмИнфо. В МИД Арцаха выступили с разъяснениями по поводу заявлений, сделанных президентом Республики Араиком Арутюняна с целью пресечения спекуляций со стороны азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Арцаха, в частности, говорится: "Президент Арцаха предельно четко заявил о недопустимости угроз подвергнуть обстрелу Степанакерт и другие населенные пункты Арцаха, которые азербайджанская сторона регулярно озвучивает, в том числе на самом высоком уровне. Военно-политическое руководство Азербайджана неоднократно заявляло о готовности нанести удары по любым целям в Арцахе. В частности, в свое время министр обороны Азербайджана дал поручение ракетно-артиллерийским войскам "подготовиться к нанесению разрушительных ударов" по Степанакерту и другим арцахским городам. Примечательно, что официальный представитель МИД Азербайджана оправдывал подобные угрозы тем, что якобы в Арцахе "нет гражданского населения, а только военные и поле".

Стремясь скрыть свою агрессивную, основанную на запугивании и терроре политику, Азербайджан посредством подтасовки фактов и преднамеренной дезинформации международного сообщества пытается приписать армянским сторонам свои собственные шаги и мотивы действий. Именно Баку, а не Ереван или же Степанакерт регулярно выступает с угрозами уничтожить стратегические объекты гражданской инфраструктуры и населенные пункты в Армении и Арцахе. Своими официальными заявлениями относительно готовности нанести ракетные удары по Армянской атомной электростанции в Мецаморе, Еревану и Степанакерту, сбивать летящие в Арцах гражданские самолеты, а также целым рядом совершенных преступлений против человечности и военных преступлений Азербайджан демонстрирует, что не гнушается использовать террористические методы в качестве своей государственной политики.

Республика Арцах готова самым решительным образом пресекать любые попытки азербайджанских вооруженных сил атаковать мирное население. Военный аэродром города Гандзак (Гянджа) или любой другой военный объект, которые азербайджанская сторона попытается использовать для атак населенных пунктов Арцаха, станут законной мишенью для Армии обороны Республики Арцах. Заявление Президента Республики Арцах является предостережением о бесперспективности попыток посредством угроз и террора добиться политических дивидендов. Азербайджано-карабахский конфликт не имеет военного решения. Попытки развязать очередную войну будут иметь катастрофические последствия для всего региона".

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