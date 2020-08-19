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 Среда, 19 Августа 2020 17:01
Ани Мшецян

Третий президент Армении заявил, что нельзя сравнивать апрельскую войну с военными действиями в Тавуше

Третий президент Армении заявил, что нельзя сравнивать апрельскую войну с военными действиями в Тавуше

АрмИнфо. Нельзя сравнивать военные действия в Тавуше и апрельскую четырехдневную войну. Об этом 19 августа в ходе пресс-конференции заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

Третий президент отметил, что есть огромная разница между масштабными боевыми действиями, которые велись на участке более 200 км, и боевым столкновением, произошедшим на участке в несколько сотен метров.

<Я рад тому, что в Тавуше наши вооруженные силы проявили себя с лучшей стороны и уверенно выполнили поставленную перед ними важную задачу. И сейчас никто не может вести разговоры о том, что наша армия не боеспособна. Хочу отметить, что после перемирия, заключенного в 1994 году, происходили многочисленные случаи улучшения армянской стороной позиций на разных направлениях границы>, - подчеркнул Саркисян.

Саргсян также заявил, что армянской стороне заранее не было известно о том, что Азербайджан намерен развязать крупномасштабные военные действия в апреле 2016. <В данном случае есть некоторое упущение в работе армянской разведки. Однако, стоит отметить, что даже самые продвинутые разведывательные структуры не могут обладать полной информацией>, - заверил третий президент Армении. Он подчеркнул, что спецслужбы США являются самыми лучшими в мире, однако, даже они не располагали информацией о трагедии, которая произошла 11 сентября. 

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